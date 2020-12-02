中一自行派位明日開展　疫情下首次可郵寄遞表　校方收妥將回信

教育局今日（2日）宣布，參加2019/2021派位年度中學學位分配辦法的小學，將於明日（12月3日）收到《中一自行分配學位申請表》，供分發予應屆小六學生家長。 教育局發言人指，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情的最新發展，全港學校停止面授課堂直至聖誕假開始，呼籲學校透過郵遞方式將申請表寄給家長；事實上，亦是首次容許以郵遞形式交表。 家長可於2021年1月4日至1月18日學校辦公時間內，直接將申請表交回有關中學。疫情下家長亦可透過郵遞申請，限期與親身遞表一致，截止日期以郵戳日期為準。

教育局今日12月2日宣布，參加2019/2021派位年度中學學位分配辦法的小學，將於明日（12月3日）收到《中一自行分配學位申請表》，供分發予應屆小六學生家長。

學生如非就讀於參加派位的小學（包括合資格的新來港兒童），有關家長可透過電話預約前往教育局學位分配組索取有關申請表。教育局發言人說，家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃（直資）中學的自行分配學位，必須填妥申請表，連同個別學校所要求的其他文件，在2021年1月4日至18日的學校辦公時間內直接交回有關中學。



自行分配學位可郵遞申請

發言人續說，本年度的自行分配學位亦可透過郵遞申請，以期盡量保持社交距離及避免人群聚集。家長請先了解擬申請中學所要求的文件，以便於上述期間（截止日期以郵戳日期為準）將填妥的《中一自行分配學位申請表》，以及學校所要求的其他文件郵寄至擬申請的中學。有關中學在收到家長的郵遞申請後會把申請表的「家長存根」寄回給家長，以作保存。

自行分配學位的申請不受地區限制，家長選擇學校時應先對學校有充分的認識，了解學校的辦學理念、傳統特色、收生準則及其發展和運作等，以衡量學校是否配合子女的能力、性向及興趣，從而作出適當的選擇。家長收到的兩份《中一自行分配學位申請表》，分別印有「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。

教育局指，本年度的自行分配學位亦可透過郵遞申請，以期盡量保持社交距離及避免人群聚集。（資料圖片）

在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序；而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。此外，家長切勿向多於2所參加派位的中學遞交申請表，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢。

發言人提醒家長，有關中學須按規定預先公布收生準則及比重、可供申請的自行分配學位數目及其他所需文件。如有需要，學校或會在可行情況下安排面試，並會通知申請人有關安排。成功申請自行分配學位的學生，不會經統一派位獲分配學位，因此家長應只向屬意的中學提出申請。教育局會將學生的選校次序和學校的《自行分配學位正取／備取學生名單》作配對，如學生同時獲兩所申請的中學錄取，將會按學生的選校次序分配學位。

實施新安排下 家長將於明年3月31日收到學校錄取通知

發言人亦提醒家長，在上年度開始實施的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長會於2021年3月31日收到學校的通知，家長無須回覆學校是否接受有關的自行分配學位。如獲參加派位中學通知為正取的學生，亦獲非參加派位直資中學錄取，有關學生的家長須盡快決定是否保留該非參加派位直資中學的學位。

如家長決定放棄該非參加派位直資中學的學位，可於2021年4月12日或之前通知有關直資中學及取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。自行分配學位階段的派位結果將於2021年7月6日與統一派位結果一併公布。

另外，家庭與學校合作事宜委員會明日發布《中學概覽2020／2021》中文及英文的網上版。概覽的中文及英文版印刷本，將由全港小學派發給本學年就讀小六的學生家長。

《中學概覽2020／2021》輯錄全港400多所中學的基本資料，包括教師、班級結構、學校設施、學校特色、校園生活、課外活動、學生支援、學校課程，以及教學規劃（例如全校語文政策）。所有資料均由學校提供及核實，並以今年9月的狀況為準。