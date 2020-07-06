【升中派位2020】中一派位結果明公布　統一派位83%獲派首三志願

由2020年起中一自行分配學位正取生名單會提早公布，小六考生早在4月7日已獲知結果，若未能獲取錄的學生，將會參加統一派位階段，升中派位結果明日公布，不少家長及學生心情也特別緊張，明日早上返回就讀小學，領取升中派位成績通知單。

教育局今日公布本年度共有54,112名學生參加中學學位分配辦法，較去年多1,195人，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為90%，較去年高3%；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為77%。

獲自行分配學位的學生當中，63%學生獲派首志願學校；及透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計）獲派學位的學生當中，83%的學生獲派首三個志願學校，62%的學生獲派首志願學校，整體數字也有上升。

發言人說：「在自行分配學位階段，每所中學的自行分配學位最高比例為三成，而學生最多可申請兩所中學；在統一派位階段，甲部是『不受學校網限制』的學位，佔一成統一派位的學額，學生最多可選擇三所任何學校網的中學，至於乙部『按學校網分配』的學位，學生最多可以選擇三十所學校網內的中學。」

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教育局又呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

註冊日期為本周四及周五（7月9及10日），所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生（特別是跨境學童）及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

熱門中學叩門要求各科成績為A及B

獲派心儀中學當然開心，若然結果未如理想，就要準備叩門！為了節省家長的時間，我們為大家整合了全港熱門的官津及直的中學叩門資訊，不少熱門學校對考生成績有一定要求，大部分band 1中學都需要考生在五、六年級的成績全部為A及B，而且還要揀取部分考生進行筆試，而筆試的表現便成為了取錄與否的重點之一；同時，部分熱門學校根據以往經驗有剩餘學位的機會不大，家長要明白叩名氣大、受歡迎的學校是完全「碰運氣」的，因此也要平衡取捨，不應太過進取。

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