宣道小學教師遭釘牌　學生升中入男拔女拔　升學顧問：學額爭崩頭

教育局昨日（5日）公布，取消一名據指在教材散播「港獨」信息的教師，成反修例風波以來首名被除牌的教師，消息指該教師自九龍塘宣道小學。翻查資料，九龍塘宣道小學為私立男女小學，屬「區內名校」，2018至2020年各有15位學生升讀傳統名校拔萃男書院及德望學校。 有升學顧問形容，九龍塘宣道小學屬一線小學，收生要求高，學額每年亦會「爭崩頭」。即使該校沒有「一條龍」中學，升中派位仍有保證，因此在區內亦是十分熱門選擇。

學費每年5.6萬

九龍塘宣道小學位於九龍塘蘭開夏道2號，部份樓層用作宣道幼稚園，而在今年有34名宣道幼稚園學生升讀該校。其網頁資料顯示，該校辦學團體為香港九龍塘基督教中華宣道會，現任校監及校長分別為趙黃素珍及吳麗芬。該校創校年份為1955年，即已有65年歷史，而學生人數約有960人。

該校為私立小學，2019年小一至小六學費為每年為56,650元；辦學特色為「培養學生德、智、體、群、 美、靈六育，提供優質之基督教全人教育」。

九龍塘宣道小學一名教師遭教育局取消註冊，涉教材中包含「港獨」內容。（歐嘉樂攝）

標榜學生升讀男拔、女拔、聖保羅男女

另外，該校學生升讀中學時，不少獲分配到傳統名校。在2018至2020年，在直資學校方面有15位學生升讀拔萃男書院；有5位學生升讀拔萃女書院；亦有分別8人及15人升讀協恩中學及德望學校；而升讀聖保羅男女中學的亦有1名。在港島區中學方面，有2名學生升讀皇仁書院，而升讀聖士提反女子中學則有4名。在區內中學方面，有3名學生升讀喇沙書院；亦有7人升讀東華三院黃笏南中學。

九龍塘宣道小學的網頁中亦顯示，該校有不少國際文化交流活動及內地生活體驗，包括2018年曾赴開平；2019年亦曾舉辦澳洲悉尼音樂營。此外，該校亦有不少知名校友，如著名填詞人林夕等。

九龍塘宣道小學着學生做的工作紙有「港獨」及言論自由內容。（網上圖片）

升學顧問梁永樂：私立學校熱門選擇

升學顧問梁永樂表示，由於九龍塘宣道小學升中「好有保證」，即使沒有直屬的中學，不少學生亦可升讀傳統名校，故為區內的一線小學；在直資及私立學校方面，該校屬家長的熱門選擇。而該校有一定名額收取宣道幼稚園學生，故其他學生「難啲入到」，收生要求很高，學額每年亦「爭崩頭」。不過梁指該校亦有部份「缺陷」，就是其校舍面積較小，而且學費亦較為昂貴，亦有家長因此卻步。

另方面，雖然該校未必如津校喇沙小學及瑪利諾修院學校小學部，或是直資的拔萃男書院附屬小學，吸引也會吸引未獲派一線津校的家長安排子女入讀，以期在升中派位時，可以再爭奪區內的英文中學如喇沙書院和瑪利諾修院學校等。