新冠肺炎｜新巴城巴促員工放無薪假　兼職車長工作量突減

「保就業」計劃完結，不同行業僱主開始向員工「開刀」節流。新巴、城巴昨日（1日）向全職車長發通告，指於本月底前，車長可申請放取「自願性無薪假」，而兩巴亦有機會，將申請放取無薪假的期限延長。 兼職車長方面亦受影響。有城巴職員表示，城巴已暫停招聘兼職車長；兼職車長工會亦表示，今早新巴仍有兼職車長上班，不過有兼職車長反映，原獲九巴安排當值，但臨時被通知取消，工會形容對情況感無奈。

新巴城巴於昨日(1日)發通告予全職員工。(受訪者提供)

《香港01》取得的新巴城巴相關內部通告，兩巴向車長指出，因疫情嚴重打擊公司業務及影響財政狀況，昨日（1日）起接受所有全職員工，申請放取「自願性無薪假」。城巴職工會理事長許漢傑表示，疫情期間公司仍然有招聘車長，若非疫情，城巴基本上正面對人手不足問題，現時班次較為疏落，所需人手或會減少，但仍然預計兩巴不會裁員。

新巴、城巴今年2月，於疫情爆發初期，曾讓員工申請放取無薪假。許表示，工會並不知悉，上次無薪假計劃有多少人申請，但預計新一輪無薪假計劃的參與人數，或會較上次減少3分1。

兼職車長生計亦大受影響，專營巴士兼職從業員工會主席鄭啟祥說，城巴已停止兼職車長報更，形同停工；新巴早前亦曾叫停報更，但今天早更仍有安排兼職車長上班，暫未受影響；而九巴亦有部分車廠的兼職車長，報更獲安排上班後，卻被臨時取消的情況。

鄭表示，近期做兼職巴士車長的收入，已因派更減少大跌一半，但疫情之下，工會亦無議價能力，對現況感無奈。

新巴城巴回覆指，由於新巴、城巴的業務及財政狀況，受疫情嚴重打撃，兩巴於12月1日起，接受全職員工申請放取「自願性無薪假」，申請期12月31日截止。兩巴隨後會再檢視措施是否需要延續。就兼職車長情況，新巴城巴指，公司一向有因應車務及人手需要，調整兼職車長的出勤安排。

九巴發言人表示，九巴與其他公共交通營運商一樣，處於嚴峻營運環境，明白企業採取減輕營運成本的舉措是迫不得已。九巴希望目前情況是短暫，並會與政府商討，期望有適當對策，協助業界渡過困難時期。

▼12月2日起收緊防疫措施▼