傳《am730》至少兩員工被炒　施永青：短時間內無意大規模裁員

有線寛頻昨日（1日）「大地震」，新聞部約40名員工被裁。據了解，免費報章《am730》昨日亦有至少2名員工收「大信封」，內部更有傳未來會有更多人被解僱。《am730》創辦人、中原集團主席施永青接受《香港01》查詢時表明「無意奉告」，但未有否認消息。他強調，人事變動是管理層決定，「起碼唔係我order」，但稱短時間內無意大規模裁員。

有傳《am730》至少有兩名員工被裁。（資料圖片）

據悉，《am730》至少2名編採員工，昨日深夜收到解僱通知，牽涉不同部門，內部更憂慮公司會繼續有裁員動作，流傳會陸續有人被「開刀」。據了解，《am730》編輯部的編採人員，以及美術、剪片的崗位，聘用約40多人。

施永青今日接受《香港01》查詢時表示，已有一段時間沒有參與公司日常運作，一切由社長負責。他形容，公司不時有人事變動，自己對事件並不知情，「起碼唔係我order」，反指員工被裁涉及很多原因，包括工作表現或與上司相處等因素。

施續指，《am730》短期內沒有大規模裁員計劃，亦沒有既定的裁員人數目標，「以一般公司經營嚟計，如果係咁蝕，收入少，都要諗下點減輕負擔啦」。