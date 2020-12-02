DR誤殺案｜罪成女西醫稱錯對僱主忠心　官斥違反客人對其信任

DR醫學美容集團8年前發生美容事故，三名女顧客接受一項名為CIK的療程後，出現敗血性休克，結果釀成一死兩傷殘，負責為三名女事主注射療程的女西醫麥允齡，在重審時被判誤殺罪成，辯方律師今(2日)麥求情時指，麥在案中對僱主錯誤忠心，亦對他人過分信任。惟法官張慧玲指麥在案中負責把關，亦違反客人對她的信任，最後把案押後至下周二(8日)判刑，期間麥繼續還柙。

女被告麥允齡，39歲。她被裁定於2012年10月10日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）。同案的創辦人周向榮和實驗室男助理陳冠忠，於2017年被裁定誤殺罪成，分別被判囚12和10年。惟當時陪審團未能就麥允齡的控罪達成有效裁決，案件於今年重審。此外，周和陳早前提出上訴，該上訴案尚未有裁決。

女兒發展遲緩須接受特殊教育

辯方求情時透露，麥現已婚，育有一名4歲女兒。惟女兒發展遲緩，雖接受特殊教育。辯方又指，麥在事件後一度未有工作，至2014年再度執業，但因為需要照顧女兒，麥於2017年以兼職形式工作。

對僱主錯誤忠心

辯方指，麥在案件中判斷失誤，同時亦對僱主的錯誤忠心，以及對他人過分信任。辯方又指，麥和同案兩名被告、集團創辦人周向榮和實驗室男助理陳冠忠的角色不同。周涉及管理集團。陳則沒有就CIK療程的血製品作細菌測試，麥則不涉以上行為。

DR誤殺案的經過。(詳看下圖)

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曾就控罪元素爭議至終院

此外，事件於2012年發生，麥於2017年經歷逾一百天的首次審訊。案件之後因控罪元素的爭議，上訴至終審法院，至今年才重審。期間，麥飽受壓力，她患有抑鬱症，需服食抗抑鬱藥物和安眠藥。

官指麥角色應負責把關

法官張慧玲則指，麥在案中負責把關，亦違反客人對她的信任。法官又指，事件至今已8年。雖然麥否認控罪，但同意案中大部份事項，案件重審的進度因此較快，法官判刑時亦會一併考慮。

3名女事主接受療程後不適

案情指，涉案CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞治療)會先向客人抽血，再於實驗室培植，再把血液製品重新向他們注入，而療程聲稱可增強免疫力。

案中三名顧客陳宛琳，黃鳳群和王靜波，於2012年9月抽血。她們於同年10月3日，接受被告替她們重新注入血液製品。惟她們事後均感不適，其中陳於同年10月10日因器官衰竭不治。

而黃鳳群腳部受傷影響行走，王靜波則需截去雙下肢及右手4隻手指。涉及的實驗室亞太幹細胞科研中心，其器材被驗出有事主感染的膿腫分枝桿菌。

案件編號：HCCC437/2015