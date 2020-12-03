確診食肆｜26間餐廳「上榜」　患者曾到Gram班戟店、東薈城Cova

本地第四波疫情持續嚴峻，今日（2日）新增確診個案達103宗，當中6宗屬輸入個案，97宗屬本地個案。 衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增26間食肆「上榜」，包括尖沙咀「The One Gram cafe & pancakes」、K11 Musea 商場的日式西餐廳「 Camellia」、圓方居酒屋「Obihiro Hageten」、東薈城 「Cova Pasticceria & Confetteria」等。

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，屬「歌舞群組」的61歲女子（編號5884），居於觀塘順利邨利明樓，11月18日開始發病，27日確診。她上月潛伏期到過旺角金雞廣場「金儷星」及深水埗君好宴會廳，亦於上月25日到過K11 Musea 商場的日式西餐廳「 Camellia」。

另一屬「歌舞群組」的32歲男患者（編號6430）於上月29發病，昨日確診，居於屯門良景邨良俊樓。他報稱到過不少食肆，包括屯門康利中心「唐記粉麵小食」、尖沙咀「The One Gram cafe & pancakes」、元朗形點商場 「Le Grand Pokka Café」。另外，亦到過The One商場。

至於與「歌舞群組」相關的29歲女子，於上月23日發病，26日確診。她居於葵青盈翠半島1期3A 座，發病當日到過美麗華大廈及菲力偉健美中心，上月25日到過圓方居酒屋「Obihiro Hageten」、東薈城 「Cova Pasticceria & Confetteria」及青衣城。

隨著確診宗數再「破百」，「上榜」食肆再增加26間，其中油尖旺的食肆有6間，佔數最多，包括尖沙咀咖啡店「Reaction Coffee Roasters」、尖沙咀「The One Gram cafe & pancakes」、K11 Musea 商場的日式西餐廳「 Camellia」；其次是沙田區，有5間食店列入名單中，包括沙田中心譚仔雲南米線和大圍新大利粉麵茶餐廳。

▼近14日確診者行蹤及到訪場所▼

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▼12月2日起收緊防疫措施▼

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