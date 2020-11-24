5000元確診津貼爭議陳肇始捱批　林鄭「搶答」助解圍：佢太好人

撰文：翟睿敏
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食物及衞生局局長陳肇始上周日出席電台節目時，透露會向新冠肺炎確診者發放5000元津貼，惟未有公布細節，觸發外界質疑措施存在漏洞，更掀起網民熱議稱要「炒賣」確診者唾液。勞工及福利局局長羅致光昨日現身解話，表明津貼對象是不享有有薪病假的人士，原意是幫助「手停口停」的基層。
特首林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前，在陳肇始陪同下見記者，提及一系列防疫措施時，未有交由陳肇始講解，全程上演「獨腳戲」。在提問環節，有記者問到陳肇始起初交代不清，以致要羅致光「補鑊」，林鄭亦未有交予陳肇始回應，「搶答」稱是陳「太好人」，想盡量回答傳媒問題，但她未必完全掌握措施詳情。
陳肇始全程未開口
陳肇始周日（22日）透露，確診者會獲發5000元的津貼，惟未有同步解釋細節，激起社會爭議，連建制派議員在昨日的福利事務委員會上，均要求政府盡快澄清，批評措施不合理及離地。
陳肇始今早陪同林鄭出席記者會時，被記者問到是否因為未有清楚交代措施，需要羅致光解圍。
林鄭回應指，翻查紀錄，食衛局周日的新聞稿第一次提出有關政策，其後政務司司長周日的網誌亦有提到，該政策目的是為了協助市民生計，詳情會交由勞福局交代。林鄭重申，措施的初心是幫助因確診入院而「手停口停」的市民，又稱詳情在勞福局中，「如果你話陳肇始要作出澄清，就係佢太好人，盡量答問題，但未必完全掌握晒另一個局『砌緊』的內容」，陳肇始則全程站在旁，未有開口。
▼5000元確診津貼Q&A▼