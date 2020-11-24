5000元確診津貼爭議陳肇始捱批　林鄭「搶答」助解圍：佢太好人

食物及衞生局局長陳肇始上周日出席電台節目時，透露會向新冠肺炎確診者發放5000元津貼，惟未有公布細節，觸發外界質疑措施存在漏洞，更掀起網民熱議稱要「炒賣」確診者唾液。勞工及福利局局長羅致光昨日現身解話，表明津貼對象是不享有有薪病假的人士，原意是幫助「手停口停」的基層。

特首林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前，在陳肇始陪同下見記者，提及一系列防疫措施時，未有交由陳肇始講解，全程上演「獨腳戲」。在提問環節，有記者問到陳肇始起初交代不清，以致要羅致光「補鑊」，林鄭亦未有交予陳肇始回應，「搶答」稱是陳「太好人」，想盡量回答傳媒問題，但她未必完全掌握措施詳情。