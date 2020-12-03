有線大裁員｜管理層︰兩年內不再裁員及減薪　重新檢視薪酬安排

有線寬頻於本月1日裁員百人，其中新聞部「大地震」，有約40人突接獲大信封，包括港聞、財經、攝影師、剪接等組別，被視為皇牌節目之一的《新聞刺針》更遭「滅組」，全組3名記者一個不留，並觸發多名編採人員辭職抗議，事件引發社會對新聞自由的擔憂。 有線新聞管理層今日（30日）發表聲明，向有線新聞部員工作出承諾，稱未來兩年新聞部不會再進行裁員計劃，亦不會減薪，並重新檢視各人的職級及薪酬安排；新聞的編採方針亦維持不變。

12月1日，多名遞信辭職的港聞組記者及採主，一同離開有線大樓。（資料圖片／余俊亮攝）

為處理手法及個別言論向各界表示抱歉

有線新聞管理層（新聞及公共事務副總經理謝燕娜、新聞及公共事務副總經理許方輝、新聞及公共事務總監陳興昌、新聞及公共事務總監李臻）今日發表聲明，指對於近日新聞部架構重組的處理手法，以及個別令人感到冒犯的言論，向社會各界表示深感抱歉。

聲明指，傳媒經營環境日趨困難，加上近期的社會狀況和疫情影響，公司經營狀況更為嚴峻。為了令有線新聞得以繼續維持，必須進行根本性的架構重組，從而削減成本。聲明更稱，已不斷向公司管理層爭取，盡量對新聞部的影響減至最低，但遺憾最終仍有40名同事需要離職。

有線中國組決定集體總辭：

+ 3 + 3 + 3

承認決定非十全十美 獲公司管理層作出三項承諾

聲明承認，離職名單是由他們四人及人事部共同商議訂下，亦明白決定並非十全十美，認為與各部門主管的溝通過程能做得更好。因此聲明重申，架構重組的目的，是希望新聞部能達致人手和資源共用，加強各部門之間的相互協作，人手調配可拆牆鬆綁更具彈性。

聲明亦稱，已獲公司管理層作出三項承諾：1）有線新聞的編採方針維持不變；2）在未來兩年新聞部不會再進行裁員計劃，亦不會減薪；3）積極提拔有潛質的同事，重新檢視各人的職級及薪酬安排。

聲明結尾亦向有線新聞部員工作出勸籲，「縱然傳媒的前路不易走，我們希望各位同事能一如既往謹守崗位，發揮新聞工作者的專業精神，我們承諾會加強與各部組的溝通，繼續做好有線新聞。」