有線大裁員｜足本曝光　李臻被林鄭嘲提問好Mild的緣由

有線新聞部裁減約40人，引發中國組總辭及多個組別主管辭職抗議，港聞部16名採主及記者亦請辭，他們均批評新任職的四名管理層在裁員前未有知會員工。及後網上流傳一段影片有線新聞總監李臻，早前專訪特首林鄭月娥的片段，林鄭指李臻的提問好「Mild（溫和）」，又形容他「好合作、好配合」，李臻尷尬地稱「會硬淨啲」。究竟事發經過如何?即點擊影片全面睇。

《香港01》獲得一段影片，顯示行政長官林鄭月娥上周五（11月27日）接受有線新聞總監專訪，在節目錄影中場休息時，林鄭向李臻笑言「你問得咁mild（溫和）既？」李臻略顯尷尬、窒了窒笑着回應，「哈，嚟緊第二節就會、呃，嚟緊第二節就會硬淨啲架喇，哈」，並側頭望向錄影廠後台。林鄭再說︰「唔怪之得我新聞秘書話『好合作、好合作』，『好配合、好配合』Arsene Yiu (行政長官辦公室助理處長姚繼卓)」。李臻解釋是因為未問及政治議題，林鄭輕嘆，謂「唉，政治有咩好講吖。」

特首林鄭月娥接受有線專訪，指「宜家有咩好地方去移民吖？攞嚟講。」

李臻繼續笑笑，隨即提出下一節欲探討經濟及移民。林鄭月娥聞言表示，「移民就exaggerated (被誇大) 架啫，宜家有咩好地方去移民吖？攞嚟講。」李臻沒追問，只低頭看稿件及跟錄影廠人員溝通。翌日有線播出足本訪問，李臻在第二節問林鄭「如何令人心回歸、或政治上令人心服口服？」林鄭回答「有困難……有啲人唔完全明白我係咩人」，指《施政報告》已勾劃多個願景。

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有線新聞昨日（1日）裁員40人，多個組別包括專題節目《新聞刺針》全組3名記者被裁，中國組助理採訪主任黃麗萍亦成「開刀」對象，觸發中國組主管及全組記者共10人總辭；港聞組5名採訪主任及11名記者請辭抗議。辭職的港聞組16人並聯署指「對高層一手摧毁有線新聞部表示極度遺憾」。

特首林鄭月娥笑指有線新聞總監李臻「你問得咁mild既？」李臻笑說︰「嚟緊第二節就會硬淨啲架喇。」

跑「政治beat」多年、曾邀得林鄭月娥作電視專訪的有線港聞組助理總採訪主任林妙茵，昨辭職後在facebook撰文，指李臻是次專訪，是林鄭月娥當上特首三年多以來，首次接受有線訪問。林妙茵寫道︰「我不禁想，要是這次專訪機會，落在港聞任何一位記者手上，特首也會覺得mild嗎？也會評為『好合作、好配合』嗎？那天，聽到特首這句remark，我心裡五味紛陳。Cable News終究成了New Cable。同一句mild，在Cable News、跟在New Cable，似乎有著完全不同的意義。我這Cable舊人，對這一切發展，心痛得不得了。」

《香港01》就有線裁員及其跟特首訪談的事宜致電李臻查詢，李臻以手機短訊着記者聯絡外事部。晚上外事部回應 指，有線寬頻通訊有限公司是次就各部門架構及人力資源，所作的調整已告一段落。是次受影響員工約100人，包括職務調動及離職。又稱《新聞刺針》及《有線中國組》仍然會繼續製作和播出。對於流出在節目中場休息時，與特首對話的片段則未有補充。