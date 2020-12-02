有線大裁員｜楊健興：林鄭專訪或存自我審查　呂秉權：一時代終結

有線寬頻昨日裁員100人，其中新聞台有約40人被裁，包括港聞、財經、攝影師、剪接等組別，偵查專題《新聞刺針》全組記者遭解僱。浸會大學新聞系高級講師呂秉權今日（2日）在電台節目中表示，對事件感到沉重，指昨日辭職的有線員工，並非是輕率作決定，感歎是一個時代終結。 香港記者協會主席楊健興則指，有線新聞台管理層未能解釋原因，裁員應該不是大家想像中的財務因素，而是存在無形壓力。他又引述昨日流傳的有線專訪行政長官林鄭月娥，與過往的訪問方式有很大分別，難免令人聯想到是自我審查。

12月1日，有線中國組助理採主黃麗萍是被裁員工之一，她在有線電視大樓外接受採訪。（梁鵬威攝）

曾任有線中國組首席記者的浸會大學新聞系高級講師呂秉權今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，有線寬頻以經濟、疫情的原因裁減新聞部40人可以自圓其說，但認為不單純是疫情及經濟原因，尤其基於近年本港發生的事，北京認為在全面管治權下，輿論陣地十分重要，因而需要整頓傳媒，正本清源。他說，曾跟隨部分傳媒老闆到訪內地，部分老闆對大陸省部級指，在本港設立傳媒機構是承擔國家責任，希望在內地生意獲便利。

呂秉權表示，對事件感到沉重，指昨日辭職的有線員工，並非是輕率作決定，感歎是一個時代終結。他指，有線新聞過往上下一致做新聞的快樂新聞部氣氛在香港十分稀缺。

香港記者協會主席楊健興接受港台節目《千禧年代》訪問時認為，有線新聞台管理層未能解釋裁員原因，員工難以接受，他認為裁員應不是想像中的財務因素，估計現時新聞界出現非財政相關的無形壓力。他又指，有線新聞台是30年老品牌，有很好口碑，對事件感到很不開心。

曾任有線中國組首席記者的呂秉權感歎是一個時代終結。（資料圖片）

對於《新聞刺針》全組記者遭解僱，楊健興認為媒體管理層不想媒體做「刺針」，或是避免得失一些老闆，現時資訊爆炸，部分網媒亦以調查報道主打，新聞媒體講求獨特賣點，而不是「人有我有」，顯示《新聞刺針》節目調查報道的重要性。

昨日流傳一段有線專訪林鄭月娥的內部影片，林鄭笑稱主持的問題溫和（mild），主持回應指：「嚟緊第二節就會硬淨啲。」林鄭隨後稱：「唔怪之我新聞秘書話，好合作、好合作，好配合、好配合」。就上述片段，楊健興形容過往有線新聞都曾專訪林鄭月娥，但方式十分不同，最近的專訪難免令人聯想到是自我審查。