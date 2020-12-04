公務員宣誓｜聶德權：簽署聲明理所當然　打著旗號抗拒政府有衝突

早前《施政報告》公布，一次過宣誓或簽署方式，要求現職公務員確認效忠，公務員事務局長聶德權出席節目《在晴朗一天出發》時表示，雖然本地法例並無規定公務員要宣誓，但作為政治體制內重要的一部份，公務員簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠特區，是基本責任及條件，符合特區一貫要求，亦是理所當然的事。

公務員事務局長聶德權出席電台節目時表示，雖然本地法例並無規定公務員要宣誓，但作為政治體制內重要的一部份，確認擁護《基本法》及效忠特區，是基本責任及條件。（資料圖片）

公務員日後可否持有其他國籍 問題不在議程上

對於有部分人擔心自身有其他國籍，會影響其工作，聶德權表示，公務員日後可否持有其他國家的國籍，有關問題並不在議程上，現階段沒有相關的定案，但將來是否要改變，應交由社會討論，只強調作為公務員，要支持政府已決定的政策，確認擁護《基本法》及效忠特區，符合政府一貫對政治體制內人員的基本要求。

另外，被提到有人提出，公務員日後是否不能在社交媒體表達對政府的政策有任何不滿及不同意思時，聶德權說，公務員本身作為港人，並為公務員的兩個身份，享有《基本法》下的言論及集結自由，但多次強調自由並非無限制。

作為公務員 不能做與身份有衝突的行為

他說，作為公務員身份，的確會為他們帶來若干限制及不便，他們進行職務時，亦不能做出與身份有衝突的行為，部份公務員亦不應出席部份集會。去年社運動中，曾有公務員舉辦集會， 聶德權說，若日後有人打著公務員旗號舉辦集會，持抗拒、反抗、敵視或不接受的態度，針對整個政府，而不是針對個別政策，是明顯與公務員身份有衝突，會令人覺得與政策施政有矛盾。

他指，有關公務能否出席那一個的集會，恐怕在現實世界，難會有清晰界線，強調具體是否違反聲明，要考慮很多因素，亦要視乎當時的處境，不能一概而論。