公務員宣誓｜1.1萬非公務員合約員工需宣誓？聶德權：將稍後研究

港府早前決定，全體現職公務員需一次過宣誓或簽署聲明。公務員事務局局長聶德權今日（30日）重申，公務員具憲制角色，擁護《基本法》及效忠特區是一貫要求，今次只是讓他們表明、確認他們擁護《基本法》和效忠特區，並透過宣誓或簽署聲明的方式說明之。至於非公務員合約員工是否需要簽署聲明，聶稱將稍後研究。 被問到港府在解決深層次問題，是否因受公務員阻撓令成效不彰，聶德權回應說，制定及落實政策是整個特區政府的工作，未必所有問題也在於公務員，強調社會變化急促，市民期望政府很快完成工作，惟公務員「未必下下都滿足得到」，認為重點是政策制定的過程做得對，又提到未來局方會在公務員領導、管理方面，加強正面的思維培訓，亦鼓勵創科應用。

聶德權出席民建聯主席李慧琼主持的直播節目。（直播截圖）

聶德權出席民建聯主席李慧琼主持的直播節目，被問到有指香港很多深層次問題一直未能解決得到，是否與公務員「阻著」有關。聶回應說，制定和落實政策屬整個特區政府的工作，認為問責官員及公務員各有角色，「大家合作做」，不應將所有問題歸咎公務員。他又解釋，現今社會變化急促，市民對政府的要求與以往很不同，但市民期望政府可以很快完成工作，坦言公務員面對的壓力大、要求高，「未必下下都滿足得到」。

聶德權認為，最重要是政制策定過程做得對，要明白市民的需要和最關心的事。他指，自己經常鼓勵公務員多出去、聽意見，又在任職社會福利署署長期間，每星期都會出外找社福機構，希望由上而下帶來改變。

培訓公務員思考想辦法解難 鼓勵創科應用

民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽指，民建聯一直要求政府落實60至64歲人士2元乘車優惠，質疑為何一直仍未能落實。聶德權回應指，不少政策推行涉及跨部門工作，當中有很多協調工作，認為公務員隊伍的管理層有需要與問責團隊作出協調。

至於有何機制做好相關協調工作，聶德權指局方在培訓方面會有所加強，特別是思維方面，當面對問題時，「公務員不應該想有十個原因做不到，而是考慮如何做到，跨越難關，亦要有上級支持。」故未來在領導、管理方面需有所加強。聶又指，當局鼓勵創科應用，公務員要思考同一件事如何「Smart啲去做」，要有與時並進的心態。