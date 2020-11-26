施政報告｜聶德權：現職公務員若拒絕簽聲明　升遷定受影響

特首林鄭月娥昨（26日）發表新一份《施政報告》，公務員事務局局長聶德權、財庫局局長許正宇今日在政府總部會見傳媒，闡述施政報告。聶德權表示，現職公務員拒絕簽署聲明「至少升遷方面會受影響」，又指明年度人手編制「零增長」。 許正宇則重申，現階段無意撤銷住宅樓市「辣招」。

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》中表示，政府計劃今年內修訂《宣誓及聲明條例》，以落實《基本法》、《港區國安法》的規定及全國人大常委會就《基本法》第104條的解釋和有關立法會議員資格問題的決定。

政府早前已規定今年7月1日起入職的公務員必須簽署聲明，確認擁護《基本法》、效忠特區及向特區政府負責。公務員事務局局長聶德權表示，截至10月31日為止，共有2,980名公務員已簽署聲明，沒有人因為不簽署聲明而不獲聘。

至於現職公務員的宣誓安排，聶德權透露，政府已決定安排全體公務員一次過進行宣誓或簽署聲明，局方正諮詢律政司意見，若公務員不簽署聲明可如何跟進，局方短期內會與公務員團體溝通，並盡快公布詳情。

今年4月，公務員事務局局長聶德權在行政長官林鄭月娥（右）監誓下宣誓就職。（政府新聞處）

新入職公務員拒簽聲明 將不獲聘

公務員事務局局長聶德權回應傳媒提問時表示，政府已表明新入職公務員若拒簽聲明，將不獲聘用。他強調，擁護《基本法》、效忠特區及向特區政府負責是作為公務員的基本條件，故局方決定無必要分階段落實現職公務員簽署聲明程序。

至於如何具體落實，聶德權說會透過政策局及部門安排，局方會設下時限，確保有足夠時間完成，而有關籌備工作已接近尾聲。

若現職公務員拒絕簽署聲明有何後果，會否影響升遷或被解僱？聶德權表示會了解事件，認為拒簽聲明是嚴重的事情，現職公務員拒絕簽署聲明「至少升遷方面會受影響」。

至於「公職人員」的定義，聶德權說肯定會包括公務員，至於其他涵蓋範圍則要由政府作研究，若有結果會再作交代。他特別提到，各政策局常任秘書長及首長除了簽署聲明外，還需要作宣誓，認為是合適做法。

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有記者問及，若有公務員不簽署聲明，後果會否解僱或不升職，對於聶德權表明全體公務員將不分階段進行宣誓，具體如何操作，以及如何定義公職人員。

聶德權稱，宣誓將分為兩類，第一類是新入職的公務員，在今年7月1日後入職的公務員，簽聲明是聘用條件，若拒簽將不獲聘用；第二類是現職的公務人員，聶德稱，早前曾考慮分階段進行，先由首長級人員做起，但在聽取同意見後，認為毋須分階段進行。

聶德權強調，簽署聲明擁護《基本法》和特區政府都是基本責任，故不需要分階段進行，公務員將在有關時限內完成簽署聲明，另部門首長及常任秘書長設宣誓儀式較適合。他又指，若有公務員拒絕簽署，會令人懷疑該人是否未能接受擁護《基本法》和特區政府，將了解拒簽原因，亦強調會影響升遷。聶德權指，會再與律政司溝通，有結果會交代。

公務員明年編制零增長 議員反對故撤回開設首長級職位

林鄭在《施政報告》中宣布，政府將凍結公務員編制，明年度人手編制「零增長」，而由於有議員近日對政府在目前情況下，仍繼續要求開設首長級職位甚有保留，決定撤回所有正待審批的人事編制建議，逐一重新審視，倘有極大需要，也只會先設立有時限的編外職位處理相關事務。

聶德權強調，有關編外職位在過去數年政府推出新政策下，證明是有所必要，「經重重難關才上到財委會」，但因有部分議員提出關注，故先撤回有關申請，若未來有需要則會以編外職位處理。

聶德權又表示，政府在未來一年不會停止招聘公務員，因需要填補每年約8,000個流失公務員的空缺，他又衷心多謝公務員團隊一直的付出，特別在過去一年大壓力下，都謹守崗位工作。

被問到若現職公務員違反誓言，有何懲處機制，聶德權表示，相關言行若違反《港區國安法》，根據國安法第35條會即時被中止聘用，若違規則按現有公務員懲處機制處理。