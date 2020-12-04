通識科改革｜楊潤雄：會培訓通識教師適應改革　實行初期加強視學

教育局局長楊潤雄今日（4日）出席立法會教育事務委員會會議，就最新一份《施政報告》進行簡報及回應議員提問。多名議員關心通識科改革事宜，楊潤雄重申，應屆中四至中六生不受改革影響，當局目標是下學年起由中四級開始新通識科，現時課程發展議會正討論如何改動課程，之後教育局會推出培訓，確保教師了解新課程內容及教法，而學校亦需有監測機制，教局在新課程實行初期會加強視學。 他又透露，教育局正總結投訴個案及經驗，研究加快處理，並考慮在譴責信及取消老師註冊之間增加其他懲處。

政府在《施政報告》宣布改革通識科，楊潤雄指，有信心通識科老師在接受培訓後，有能力負責新課程的教學。（資料圖片）

政府在《施政報告》宣布通識科需要改名，轉為只有「合格」或「不合格」，亦要重整及刪減課程內容。楊潤雄今日表示，現正就讀中四至中六生不受影響，必定會以舊有課程考核 ，而當局目標是在下學年起由中四級開始推行新通識科，惟需待課程發展議會討論如何改動課程內容。

有信心培訓可助現職教師適應新課程內容及教法

他稱，不論課程內容如何增減，仍以舊有通識科為主，相信現有通識科老師在接受培訓後，有能力執行新通識科的教學。而教育局會加強與學校溝通協助過渡。被問到如何確定老師可按教育局新要求「守規」教學，楊潤雄指，教育局會推出教師培訓，確保教師理解新課程內容、教法及未來處理方案，而校內亦要有監測機制，由校長帶領監測全校的教學內容及評核，教育局在新科目實行初期會加強視學及進行課程探討活動，確保學校及老師了解轉變。

楊潤雄：不擔心改革通識科影響文憑試認受性



教材方面，楊潤雄指，現時教師可因應教學需要及學生需要自行裁剪素材，做法適用於通識科，至於教材是否要多把關，委員會會進行討論。

通識科為文憑試必修科，改革會否影響學生報考本地及海外大學的認受性？楊潤雄稱，文憑試評核過往亦曾減省，不擔心是次轉變會影響DSE生升學，另外教育局已初步與本地大學就通識科討論，會盡快研究如何調整JUPAS收生要求，包括調動行政及課程。



考慮在譴責及取消註冊間增加懲處

至於教師投訴方面，楊稱當局已處理逾200投訴，正總結經驗，研究可否加快處理程序及與學校更好地分工，並考慮在譴責信及取消教師註冊之間增加其他懲處方案。