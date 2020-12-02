通識科｜楊潤雄報章專訪　研合格不合格外增一評級　可討論反修例

教育局局長楊潤雄日前公布通識科精簡課程方案，雖然維持必修必考，但課時將削減一半，並只會設合格及不合格兩級制，同時取消獨立專題探究（IES）。《星島日報》及《南華早報》今日（2日）刊登楊潤雄專訪，其中《星島》引述他指，當局有意以「達標」及「不達標」代替「及格」與「不及格」，同時不排除另外增加一項評級。 楊潤雄指，修訂後的通識科將加入國家安全教育相關內容，但現階段不打算將國安教育獨立成科。他又指，課堂仍可討論反修例爭議、「佔中」等議題，但要讓學生意識到守法的重要性。

楊潤雄在《星島》專訪中形容，通識教育科課程改革是「大手術」。（資料圖片）

楊潤雄在《星島》專訪中形容，通識教育科課程改革是「大手術」，重申希望釋放課時，讓學生選修其他科目及應用學系科目等。在「達標」及「不達標」以外，當局正研究增加一項等級，反映考生的優異表現。

改革通識科將影響現時教師編制，楊潤雄在訪問中指，大部分持通識教育教師教育文憑（PGDE）或碩士資歷的教師，多持其他學科範疇學位，楊認為他們可轉教其他科目。至於持通識教育的學士學位教師，楊潤雄預料他們將主要任教修訂後的新課程，亦可兼教其他科目。

在「達標」及「不達標」以外，當局正研究增加一項等級，反映考生的優異表現。（資料圖片）

談及海外的認受性，楊潤雄認為學生仍可用文憑試成績申請海外大學，他稱新高中學制推行逾十年，國際社會對文憑試成績和水平有一定認識，過往亦曾有個別課程考評改動，今次亦非設置全新科目，相信不足以影響文憑試的國際認受性。

楊潤雄早前曾在記者會中提及，社會上有質疑指該科變成「時事科」、「太多討論社會上事件」。至於改革後能否討論時事，楊潤雄在專訪中表示，課堂仍可討論反修例爭議、「佔中」等議題，但不能讓學生有錯誤的理解，要讓他們明白守法的重要性、香港的憲制地位及與國家的關係。