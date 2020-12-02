通識科削半｜師訓主任：行業前景灰暗　PGDE生：近半同學欲退學

推行11年的高中通識科面臨「改頭換面」之際，正值學位教師教育文憑課程（PGDE）的招生期。在教大負責通識PGDE課程統籌的社會科學系助理教授洪松勳接受《香港01》訪問，批評教育局無視學校課程檢討專責小組報告，大刀闊斧改變通識科，是政治凌駕專業決定，除有礙院校課程招生，亦令該科行業前景灰暗，正修讀課程的學生首當其衝，預計他們明年畢業後難找通識科教席。 有正兼修PGDE課程的現職教師透露，班上有近半同學正考慮退學，即使繼續修讀，亦計劃報讀碩士課程，「轉型」任教其他學科，「通識科已變咗初心，唔想做一個扼殺人思想嘅老師。」

教大通識科學位教師教育文憑課程統籌主任洪松勳指，教育局上周四（26日）宣布改動通識科後，「好多人都話唔知點算好。」（盧翊銘攝）

要投身教育界做通識科老師，可報讀大學五年制通識教育學士課程；或修讀一年制通識科學位教師教育文憑課程（PGDE），後者為持有其他學位人士修讀。目前，浸大及港大提供通識教育或社會科學的雙學位課程；中大、浸大及教大均提供PGDE課程。

三所院校的2021/22學年度PGDE課程自上月或本月初開始招生，但教育局上周四突然宣布「改革」通識科，除要將科目改名，亦會削減一半課時及內容，取消獨立專題研究（IES），文憑試評級制由1至5**七級制改為「合格/不合格」等。

批教育局削高中通識科對學生不公

教大通識PGDE課程統籌主任兼社會科學系助理教授洪松勳批評，當局無視學校課程檢討專責小組報告建議，對通識科作出連番改動，批評是政治凌駕專業決定，令師生無所適從。當局若要最快明年9月落實新課程，洪松勳形容，這個目標「冒進」，「無課程、無教科書、無師訓你點做？」

教育局「削走」通識科一半課時，他預科中學明年會凍結通識科教席，首當其衝是修讀PGDE課程僅三個月的學生，認為當局決定對他們並不公平，「就好似培訓助產士，但你突然間唔畀人生仔，點會合理？」他指，當日已收到不少學生的短訊，稱對前路感到迷惘，「好多人都話唔知點算好。」

「就好似培訓助產士，但你突然間唔畀人生仔，點會合理？」 洪松勳

洪松勳指，大學師訓可以相應配合課程改變，但由於通識科新課程內容尚未公布，本學年課程難有大改動。（盧翊銘攝）

師訓課程構思加入國安教育 不會硬讀條文

通識PGDE課程全日制為期一年，兼讀制則為期兩年。有約30年中學通識教育經驗、在教大任教有七年的洪松勳指，課程包括教育相關的社會學、心理學及哲學理論；通識課程的學科知識及教學方法。他指，課程注重議題探究，亦會教導學生批判性思考，如何不以個人立場，用客觀及科學方法分析。他表示，院校有能力調節師訓課程內容，「要做反應唔太難」，但目前不知悉課程改動詳情，所以本學年的PGDE課程內容大致不變。

不過，教育局早前明言「改名」後的通識科，會學習國家發展、憲法及基本法，他表示，正與部門同事構思，下學期是否加入相應的內容及國家安全教育，由大學人員教授。他強調，不會要學生「硬讀」條文，可作議題探究，討論相關議題的爭論點，例如如何定義勾結外國勢力、上月泛民四名民選議員為何被取消資格等。

學界料通識科師訓由「爭崩頭」變「零收生」

大學師訓課程招生期間，當局為通識科發展帶來震盪。洪松勳未有透露教大通識PGDE課程學額和收生狀況，但指過往課程甚受歡迎，每年至少有300多人申請，學位競爭情況激烈，收生上「一定超過十個揀一個」，但在行業不明朗的因素下，預計申請人數將會下跌，但暫時難以估計實際情況。

PGDE課程由政府資助，每年各校學額數量由教資會分配。洪松勳估計，每年三所院校通識科PGDE畢業生約一百人。有另一院校負責通識課程的教師向《香港01》表示，2021學年的通識PGDE課程學額已獲分配，相信不會有改變，亦未聞會削學額，但預視招生反應會180度轉變，由原本「爭崩頭」，變為非常「冷淡」，甚至有機會「零收生」。他指，若然課程收生不足，院校可向教資會申請，將多餘學額撥入PGDE其他科目。

PGDE課程由政府資助，每年各校學額數量由教資會分配。（資料圖片）

浸大稱未有計劃調整學額 三校拒講實際學額數目

《香港01》分別向中大、浸大及教大查詢今年招生及有否出現申請退出的情況，除中大尚未展開招生，浸大及教大均未有透露情況。至於會否削減2021學年或以後的通識科PGDE課程學額，浸大則稱大學現時未有計劃作出調整。教資會則至截稿前仍未回覆。

就2019、2020 和2021 學年通識PGDE學額，三間學校均拒絕透露實際學額數目。中大指，三個學年獲分配的總學額相若，通識科約佔總學額的4%。教大指，其校通識PGDE課程「有少量學額」，大部分為兼讀制。教大指，知悉有關文憑試通識科的改動，並會繼續與當局保持緊密聯繫，適時檢視有關安排。

唔想做一個扼殺人思想嘅老師。 兼讀通識PGDE課程的陳同學（化名）

正兼讀通識PGDE課程的陳同學（化名）表示，教育局上周中宣布將高中通識「殺科」後，坦言感到憤怒及沮喪。（資料圖片）

PGDE學生憂通識科「初心」變質 料報碩士轉教其它科

有正兼讀通識PGDE課程的陳同學（化名）表示，教育局上周宣布將高中通識「殺科」後，坦言感到憤怒及沮喪，形容將該科變得面目全非，令通識科「初心」變質，猶如「思想政治課」。

陳同學大學主修政治，目前在中學擔任教學助理約一年，希望師訓課程畢業後，可投身做高中通識老師，為社會做好公民教育，培育學生對香港的身份認同，及訓練理性分析思維。

陳指，在國安法實施後，通識教學已有不少「紅線」，日後課程內容要刪減一半，預料難教授學生身份認同、本土意識等議題，甚至擔心課程變得「一言堂」，「當一條是非題、利多與弊嘅題目都容不下，點樣唔會影響批判思考訓練?」

教育局早前公布，通識科日後會設「適用書目表」，教材會由局方審批。（資料圖片）

將修讀碩士「轉型」 棄教通識

陳同學指，當局上周四公布將通識科「改頭換面」後，當刻有衝動想退學，「退學email都打好！」有意退學的學生不只他一人，他指同班約15人，大部分是現職老師，有近半人正考慮應否退學，「依家報讀其他PGDE課程，唔使嘥時間」；亦有部分人計劃再進修碩士，轉教其他科目。

陳同學表示，沉澱過後，仍盼堅持完成師訓課程，欲藉此投身教育界。不過，他已放棄做通識科老師，正計劃報讀碩士課程，希望轉做中文或歷史科教師，「唔想做一個扼殺人思想嘅老師。」