新冠肺炎｜酒吧業憤為歌舞群組「埋單」　聖誕未能復業料失30億

新冠肺炎第四波疫情爆發，政府再次勒令酒吧停業。酒吧業界批評政府每次疫情爆發都拿酒吧業界「開刀」不公平，尤其第四波疫情爆發於歌舞群組，卻要酒吧業界幫他們「埋單」；以往12月聖誕是酒吧業界旺季，整個業界營業額可高達30億元，但隨着酒吧關閉，每間酒吧的損失都非常嚴重，加上到了1月淡季，即使到時酒吧能重開亦難以修補損失，料明年或多達一半酒吧結業，最少2萬員工失去工作。 酒吧業停業亦對員工生計做成重大影響，因應酒店關門，大部份員工都以積蓄度日，有員工更需要借用父親的退休金以渡過難關；有餐廳老闆亦表示，疫情期間損失已過百萬港元，並形容入行13年，未試過「咁誇張、咁難捱」。

香港酒吧業協會副主席兼太平洋酒吧集團董事錢雋永聯同酒吧業界今日（4日）召開記者會，指酒店業正處於最嚴峻時期，過去二十年都未試過咁差。（高仲明攝）

第四波新冠肺炎疫情在香港爆發，政府宣布本周三（2日）起再度收緊防疫措施，當中包括全港酒吧再度關閉。香港酒吧業協會副主席兼太平洋酒吧集團董事錢雋永聯同酒吧業界今日（4日）召開記者會，指酒吧業正處於最嚴峻時期，過去20年都未試過咁差。

他表示，政府對第四波疫情的處理較差，但當疫情爆發就拿酒吧業「開刀」並不公平，尤其是今次爆發源頭是歌舞群組，酒吧業界當時能保持零確診，可見源頭並非來自酒吧業界，反觀爆發源頭歌舞廳、酒樓仍然能夠正常營業，卻要酒吧業界為他們「埋單」，不能接受。

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政府抗疫不力 業界：睇唔到希望

另外，錢雋永又指酒吧停業後確診數字不減反增，可見要求酒吧停業並非有效措施，但偏偏疫情爆發酒吧業界都是第一個被「開刀」，加上至今仍未見政府有任何措施可於短期清零，酒吧業界看不到希望；他又以澳門與香港比較，指澳門疫情發第一次後便沒有第二次，反觀香港爆發第三波疫情後，政府亦未能吸取經驗，令第四波疫情爆發，質疑日後如爆發第五、六波疫情，是否都會拿酒吧業界「開刀」。

香港酒吧業協會副主席兼太平洋酒吧集團董事錢雋永聯同酒吧業界召開記者會，指政府每次疫情爆發都拿酒吧業界「開刀」不公平，尤其第四波疫情爆發於歌舞群組，卻要酒吧業界幫他們「埋單」。（高仲明攝）

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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錢雋永又指，12月聖誕以往都是酒吧業界的旺季，整個業界營業額可高達30億港元，但隨着酒吧關閉，每間酒吧的損失都非常嚴重，加上到了1月淡季，即使到時酒吧能重開亦難以修補損失。只政府如不出手幫助酒吧業界，下年可能有四至五成酒吧需要面臨結業問題，最少兩萬員工失去工作。

酒吧員工阿Bee就有一名小朋友，停業後一直以自己積蓄過活，但奈何積蓄已用了七七八八，生活拮据時更需要要向父親借取退休金以渡過難關。（高仲明攝）

學歷低難以轉工 有員工借父退休金度難關

酒吧被迫停業，酒吧員工失去收入，當中有不少更需要養家以至供樓。酒吧員工阿Bee就有一名小朋友，停業後一直以自己積蓄過活，但奈何積蓄已用了七七八八，生活拮据時更需要要向父親借取退休金以渡過難關。

同為酒吧員工的阿祖則表示，自己都有想過轉行，但奈何自己學歷低，只有中五畢業，不夠其他人競爭；另外新移民阿燕表示好不容易才找到工作，自己亦只有小學畢業，轉行其本上不可能有人請。

酒吧員工的阿祖則表示，自己都有想過轉行，但奈何自己學歷低，不夠其他人競爭。（高仲明攝）

疫情損失過百萬 盼政府提供資助

身為三間酒吧老闆的阿Joe指於疫情間生意損失超過100萬元，酒吧舖位不能營業但卻要持續交租，酒吧業界一直配合政府政策，但政府卻從未有任何補助，入行13年未見過一次「咁誇張、咁難捱」；同為酒吧老闆的Joanne說只是小本經營，仍要應付屋企開支如養小朋友及供樓等，酒吧停業後都無法再繼續出糧給員工，希望政府可以提供補助，幫助大家渡過難關。

錢雋永則建議政府，應重推優化餐飲處所(社交距離)資助計劃及保就業計劃，為酒吧業界提供補助，以幫助正處於寒冬的酒吧業界渡過難關。