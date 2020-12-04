男生鐳射筆照警車裁罪成　官指同類案增加需阻嚇　判入獄8個月

男學生去年8月用鐳射筆照射停泊嘉頓公司附近的警車，被追捕後另遭搜出一支噴漆，並且未能出示身份證，因而被控管有攻擊性武器等3罪。他否認其中兩罪，早前受審後被裁定所有罪名成立。裁判官王詩麗今（4日）在西九龍法院指，同類案件日益增加，法庭在維護公眾秩序的大前題下，需判處阻嚇刑罰，以防被告重犯及他人仿效。她又指被告的悔意來得太遲，判處入獄8個月及罰款500元。

被告經審訊後被裁兩罪成

被告胡韋延（21歲）被控管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產，以及未能出示身份證明文件罪名共3罪。控罪指，他去年8月26日在九龍青山道與九龍道交界管有一支鐳射筆，在石硤尾邨美葵樓地下大堂保管一罐噴漆；以及未能在警員譚浩銘規定下出示身份證明文件。被告承認未能出示身份證明文件，而首兩罪則經審訊後被定罪。

被告患眼疾不宜入勞教中心

辯方引述背景報告及勞教報告求情，指被告有悔意，並就首項控罪和盤托出。他透露被告患有眼疾，報告指其身體狀況不宜入勞教中心。辯方續指警員無受傷，被鐳射筆照射的時間亦不長。他明白會被判處監禁，但盼法庭考慮較低的量刑起點。

官指被告悔意來得太遲

裁判官稱被告的悔意來得太遲，若一早認罪便可獲三分一刑期扣減。由於報告指他不適合勞教中心，法庭須判處監禁。她又指已盡力以較低的量刑起點判刑，最終就管有攻擊性武器罪判處8個月監禁；管有物品意圖損壞財產罪判3個月監禁；兩罪同期執行。而未能出示身份證明文件罪，則罰款500元。

案件編號：WKCC425/2020