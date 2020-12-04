張敬軒演唱會｜康文署安排受影響員工檢測　持陰性結果才允復工

本港新冠肺炎疫情持續，有四名確診者報稱曾於11月22日、27日、28日及29日，分別到過紅館觀看歌手張敬軒的演唱會，當中三人均是坐於黃閘第74段、75段，另一人坐於紅閘17行。 康文署表示，已安排受影響的康文署及其他場地服務合約人員，做新冠肺炎病毒檢測，並在取得陰性結果才回復上班。另外，暫停紅館今日的表演活動，並安排進行徹底消毒清潔。

演唱會主辦機構英皇娛樂在社交專頁發帖文指，在收到衛生署通知後，已經立即採取行動，通知所有參予過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。在8場演唱會中，一共有約200多人參予台前、幕後工作，當中有33人屬於英皇娛樂旗下。

英皇娛樂指，今早已有29人接受檢測，直至黃昏6時前，19個報告全部呈陰性，包括張敬軒，其餘正等候檢測結果。

四名確診者分別報稱曾於11月22日、27日、28日及29日，到過紅館觀看歌手張敬軒的演唱會。根據英皇娛樂提供的資料，四名確診者座位如下：

11月22日確診者坐黃閘75段、7行； 11月27日確診者坐紅閘17行（觀眾忘記了段數）； 11月28日確診者坐黃閘74段、B行； 11月29日確診者坐 黃閘 74段、12行。