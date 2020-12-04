新冠肺炎｜4確診者曾觀賞張敬軒演唱會　張敬軒：十分擔憂和難過

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，近日有確診者曾觀賞演唱會。根據衞生署衞生防護中心公布，有多名確診者報稱曾到訪香港體育館，正是本地歌手張敬軒舉行演唱會的日期。 張敬軒今日（4日）於其社交平台上表示，在昨晚（3日）深夜接到有確診患者在潛伏期期間曾觀看演出，坦言覺得十分擔憂和難過，並對患病的人士致以衷心的慰問，祝願他們早日康復。他又強調演唱會期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均必需戴上口罩，全場嚴禁飲食，每晚完場後亦立即作深度清潔。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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4名曾觀賞演唱會確診者 有3人同坐黃閘範圍



根據英皇娛樂公布，分別有4名在潛伏期的患者曾觀賞《張敬軒x香港中樂團 盛樂》演唱會，包括一人於11月22日到訪，坐在黃閘第74段；一人於11月27日到訪，坐在紅閘位置，惟該名觀眾忘記了段數；一人於11月28日到訪，坐位於黃閘第74段；一人於11月29日到訪，坐位同樣於黃閘第74段。

張敬軒於其社交平台上回應指，對於不幸患病的人士覺得十分擔憂和難過，並祝願他們早日康復：「求天父安慰他們此刻擔憂的心，並賜平安及保守他們得到最妥善的醫治。」

紅館已嚴格實施社交距離措施



他強調，在演唱會進行期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均必需戴上口罩，全場嚴禁飲食，並且每晚完場後立即作深度清潔。但為審慎起見，主辦單位在昨晚收到消息後，亦已迅速通知所有單位。

他又指，希望透過演出可在疫情下帶來「一絲安慰和精神上的支持」。由於演出在這個特別的時候發生，所以他坦言當看到有觀眾朋友「在病痛或疫情中Suffer（受苦），我覺得心情十分沉重」。他又呼籲疫情當前，大家要務必分外小心保重，絲毫不能掉以輕心，「我相信我們一定可以齊心抗疫，戰勝困難，願平安、健康與我們每一個人同在」。