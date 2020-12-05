許智峯流亡｜許抵英稱未必可回港　徐英偉：4個月後失區議員資格

前民主黨立法會議員許智峯本月3日宣布流亡，並退出民主黨。據Now新聞今日報道，許智峯周五傍晚已從丹麥轉抵英國，並對傳媒表示「知道可能永遠未必有機會回去（香港）。」 許智峯除了是立法會議員外，他亦是中西區的區議員。民政事務局局長徐英偉今日（5日）在商台《政經星期六》表示，至今仍然未收到許智峯的請辭，但根據《區議會條例》民選議員若連續4個月未有出席區議會的會議，又無事前取得區議會的同意，他將會喪失議員資格。

許智峯2011年參選中西區區議會選舉，揭發當時的主要對手衛珮璇涉嫌種票，最後成功以151票之差擊敗她並當選。（李澤彤攝）

徐英偉表示，民政局未收到許智峯的請辭，但根據《區議會條例》任何民選議員在連續4個月未有出席區議會的會議，事前又未得區議會的同意，他將會喪失議員資格。他批評，不少人關注許智峯的辦事處仍然接受公帑，但就無繼續服務市民。

他又指，《區議會條例》賦予不少權利給區議員，呼籲他們要按規矩辦事，好好運用，否則不排除會檢視條例。被追問區議員要否宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府，他認為區議員是公職，相信大家都同意公職人員應該宣誓或簽署相關聲明，但詳細則有待公務員事務局處理及公布。