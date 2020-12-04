許智峯流亡｜保安局批流亡屬「羞恥膽怯」逃避　譴責政客支持潛逃

民主黨前立法會議員許智峯昨晚（3日）在Facebook宣布正式流亡，並退出香港民主黨，暫別香港，他今日接受丹麥媒體訪問時，透露其家人已抵達倫敦，稍後會前往會合。 保安局發言人今日（4日）發出嚴正聲明，不點名嚴厲譴責公然棄保潛逃逃犯，強調是畏罪潛逃的羞恥行為，執法部門會全力將逃犯緝拿歸案。 發言人表示，任何犯法的人向法庭堆砌理由，藉此潛逃，屬罪加一等。「犯法之後，不敢面對審訊，走佬棄保潛逃，用諸多藉口包括所謂流亡為自己卸責，是羞恥、虛偽和膽怯的逃避」。發言人強調，凡被追緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，特區政府會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁。

+ 4 + 4 + 4

保安局發言人指，香港有獨立的司法制度，任何人都會獲得公平公正的審訊，律政司作出的檢控均是基於該人的行為，與其政治立場及背景無關，犯法的人必須為自己行為負責。

批外國政客支持棄保潛逃 「眼中只看政治紅利」

發言人又強調，任何人包括外國政客，對棄保潛逃的行為表示支持，是蔑視法治，特區政府予以強烈譴責，又指這些政客對逃犯涉嫌干犯的嚴重罪行視而不見，企圖美化這些羞恥行為，「眼中只看政治紅利，無視公義」。

保安局又不點名引述有報道指，許智峯去年底曾發起眾籌，強調如涉及欺詐或洗黑錢等罪行，執法部門會嚴肅依法處理。