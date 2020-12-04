許智峯流亡│胡志偉指事前不知情　林卓廷早悉他離港但未提及決定

許智峯昨日（3日）晚上在facebook發文表示，在結束一連三日的丹麥外訪後，正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。民主黨主席胡志偉今早(4日)於電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，他對於許智峯會流亡海外及退出民主黨，感到突然，指他於昨日晚上於其facebook宣布才得知，但對其決定表示理解。 此外，民主黨林卓廷表示，知悉許會到丹麥出席會議，但亦是直至昨日才得知其去向及想法，並已向他送上祝福，他又慨歎了解他的難處；林卓廷又表示，已有心理準備隨時入獄，並已向太太及子女交代情況。

胡志偉表示，對許智峯宣布流亡一事，於他在網上公布前並不知情。（資料圖片）

胡志偉：感到突然 但理解

胡志偉表示，對許智峯宣布流亡一事，直至許在網上公布前並不知情，即使連日來有聲音指許智峯會與家人離開香港，曾聯絡許智峯了解時當中亦沒有提及過其想法，因此早前指相信他會返港，並與黨友同樣於他宣布時收到他的訊息，得悉情況。

他說，對於他的決定感到突然，但會理解，又指一直明白他為社會運動中走在前線，及一直以來的付出，與港人出生入死，又於議會奮力抗爭，流亡的決定相信是受到很大的家庭壓力，包括遭監控等，質疑政府利用司法程序逼迫抗爭者，甚至是否有公平審訊都成疑問。

另外，對於他的退黨安排，民主黨會按一向的程序處理。

林卓廷說，早已有入獄的心理準備，並向太太及兩子女作出交代及表明心跡。（資料圖片）

林卓廷：許智峯一向會到丹麥出席環保議題會議



林卓廷則說，早前與許智峯一同到法庭應訊時，已得知他會到丹麥工幹，但他一向會到該地出席環保議題會議，因此難以評論當時已有流亡想法，但指同樣於昨晚才收到許的短訊得知決定。林續說，理解許智峯的決定並已傳短訊予對方送上祝福。

他哽咽道，自己早已有入獄的心理準備，並向太太及兩子女作出交代及表明心跡，現無計劃要流亡海外，會留在香港應對。