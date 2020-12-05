新冠肺炎｜一居民逾時到長洲醫院交樣本瓶被拒　唾液倒護士室枱

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今天（5日）在疫情記者會公布，一名居民前天（3日）到長洲醫院交深喉唾液樣本時，由於已經過了遞交樣本的截止時間，醫護建議該名市民翌日再交樣本，但該名居民不接受，打開樣本瓶，並把樣本倒在護士室的桌上，幸護士穿了防護裝備，會安排檢測及做醫學監察。

一名市民到長洲醫院交深喉唾液樣本時，由於已經過了遞交樣本的截止時間，醫護建議該名市民翌日再交樣本，但該名市民不接受，打開樣本瓶，並把樣本倒在護士室的桌上。 (資料圖片)

護士穿了防護裝備　未有其他病人在場

劉家獻表示，一名居民於本周四（3日）早上11時到達長洲醫院，希望交深喉唾液樣本，但遞交樣本的截止時間為早上10時，醫護建議該名市民翌日再交樣本，但該名居民不接受，打開樣本瓶，並把樣本倒在護士室的桌上。當值的護士穿了防護裝備（PPE），會安排檢測及做醫學監察，而環境已經消毒。

劉家獻續指，該人士未有留下任何資料，故無法聯絡，他指有關做法違反醫管局附例，幸好當日沒有他病人。他對有人作出妄顧公德行為十分遺憾，希望市民配合安排，保障公共衛生，希望事件不會再次發生。

劉家獻呼籲市民配合安排，保障公共衛生，希望事件不會再次發生。 ( 黃寶瑩攝)

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