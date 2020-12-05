新冠肺炎｜消息：科學園董事局主席查毅超初步確診

新冠肺炎疫情持續，科學園董事局內有成員昨日（4日）初步確診。《香港01》接獲消息指，初步確診的是科學園董事局主席、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超，他最後一次到過科學園是本月2日（星期三）。《香港01》已向查毅超先生查詢消息是否屬實，正待回覆。

香港科技園主席查毅超。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

居所陽明山莊上月底曾有確診者到訪

《香港01》接獲消息指，科學園董事局主席、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超初步確診，他曾於本月2日回過科學園開會。查毅超是長和系資深顧問李嘉誠的外甥。

查毅超居於陽明山莊，其屋苑近14日內有一名患者到訪，但並非居民。該女患者（# 6432）52歲，報住德田邨德樂樓，屬無源頭個案，於11月30日發病，為本周二（2日）報告確診者之一，她到訪陽明山莊為11月29日。

查毅超居於陽明山莊，一名婦人上月底曾到訪，之後發病並確診。（資料圖片）

記者致電過不同的董事局成員，工業界（二）立法會議吳永嘉表示，過去3月均是透過Zoom開視象會議，不了解事件。另一名成員，麥肯錫公司資深董事兼大中華區總經理倪以理亦個人理由申請休假，近日無去開會。另一位董事局成員、明愛專上學院校長麥建華接受查詢時，表示他不是確診者，並回覆身體狀況OK。

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