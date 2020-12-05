新冠肺炎｜舞台劇轉直播　導演斥軟硬件未到位：政府仲額外收錢

第四波疫情來襲，更有多名確診者潛伏期間曾到紅館觀賞演唱會，當局加強防疫規訂，包括康文署轄下表演場地的處所禁止觀眾入場。香港舞台藝術從業員工會指措施影響過百場演出、逾千名從業員，不滿政府日前倉促宣布。 對於處方建議以串流直播取代現場表演，《新聞小花的告白2白屋之夏》導演、天邊外劇場藝術總監陳曙曦擔心藝術心血會被非法下載，更可能有音樂版權的問題及額外成本等問題。負責兒童及青少年劇場的明日藝術教育機構總監王添強對直播表演亦有保留，指不少演出場地的軟硬件均不能配合。

香港舞台藝術從業員工會副主席梁祖堯（左），新聞小花的告白2白屋之夏》導演、天邊外劇場藝術總監陳曙曦（中），風車草劇團行政總監湯駿業（右）（黃詠賢攝）

陳曙曦：網上直播易被人非法下載

陳曙曦指，民政事務局局長徐英偉不明白將演出放上網是仼何人都可以下載，侵權行為對行業構成很大威脅，「在現有的技術及資源是無法阻止被人下載我們的作品，我們被人下載作品之後，恐怖的程度是(作品)可以流傳全世界，這個是局長自己不知道，亦是一個重要的因素，為什麼我們不應該隨便將我們的演出放上網。」

明日藝術教育機構總監王添強（右）（黃詠賢攝）

政府無技術支援 網上直播收版權費

王添強表示，大量演出場地並無進行直播演出的技術支援，場地網絡訊號差，需自行添置器材以進行網上直播。王又批評，政府不但沒有硬件或網上直播上的支援，更向表演團體收取每場網上直播的版權費用。若網上直播是開放予公眾觀看，已購票人士需要退票，涉及的行政開支變相令行業三重損失。