新冠肺炎｜599H章被引用15次　荷蘭皇家航空、阿聯酋航空均停飛

新冠肺炎疫情持續，近來本地個案數目驚人，輸入個案亦不算少，今天（5日）亦有9宗輸入個案。衞生署自8月起會引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止部分確診者多的航機着陸香港。 衞生署最新資料顯示，原來599H章已被引用15次，而近日被要求停飛的航空公司包括荷蘭皇家航空、阿聯酋航空、尼泊爾航空，惟未見當局在疫情記者會公布有關安排。

荷蘭皇家航空方面，由阿姆斯特丹飛抵香港的KL847航班，於12月4日至17日也需停飛。（KLM Royal Dutch Airlines Facebook專頁 ）

衞生署表示，自《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》實施以來，政府共引用該規例15次，禁止相關民航客機着陸香港14天。

其中近日被下令停飛的包括阿聯酋航空、荷蘭皇家航空、尼泊爾航空。署方表示，阿聯酋航空的EK384航班在12月5日至18日需停航，該航班由杜拜飛往曼谷，再由曼谷飛至香港。而荷蘭皇家航空方面，由阿姆斯特丹飛抵香港的KL847航班，於12月4日至17日也需停飛。

至於尼泊爾航空，署方指其營運於12月1日由尼泊爾(加德滿都)飛抵香港的航班(RA409)有6名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確新冠肺炎，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在12月4日至17日期間從尼泊爾(加德滿都)着陸香港。

阿聯酋航空的EK384航班在12月5日至18日需停航。（阿聯酋航空網頁）

衞生署表示，根據現行機制，若航班符合下列其中一項條件，政府將引用法例第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》禁止相關航空公司從同一地點抵港的民航客機着陸香港14天：

1.當一班抵港民航客機上有5名或以上的乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診 2.連續兩班相同航空公司從同一地點抵港的民航客機上有3名或以上的乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診 3.一班抵港民航客機上有1名或以上的乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，以及有1名或以上的乘客未能符合規例指明的條件（即違反599H當中的規定）

翻查署方以往的回覆比對，第三項條件是最新加入的要求，但未知有關條件是何時加入。