養和醫院再多一護士確診　曾為新冠肺炎女病人離世前戴氧氣罩

養和醫院今晚（5日）公布，醫院其中一名被安排強制檢疫的醫護人員中，周四（3日）因出現發燒及喉嚨痛等徵狀被送院並接受病毒檢測，之後確診。院方指，該名醫護人員曾為早前離世後確診的77歲長期住院女病人戴上氧氣罩，確診護士在前往檢疫中心前，曾接受病毒核酸測試，結果呈陰性，

養和醫院公布，醫院其中一名被安排強制檢疫的醫護人員中，周四（3日）因出現發燒及喉嚨痛等徵狀被送院並接受病毒檢測，之後確診。（資料圖片）

院內小型爆發 累計5人染疫

養和醫院早前已有兩名病護人員以及兩名病人確診。養和醫院表示，院內的其中一名被安排強制檢疫的醫護人員中，周四（3日）因出現發燒及喉嚨痛等徵狀被送院並接受病毒檢測，之後確診。

養和醫院較早前有一名77歲長期住院女病人初步確診，在等候測試結果期間心臟病發，醫護人員立即為病人急救，病人最終不幸離世，該批為病人急救及同層的30多醫護人員，於11月27日起被安排送往檢疫中心接受14天強制檢疫。

新染疫護士早前檢測呈陰性

院方指，根據值勤及護理記錄，該護士於該病人出現病徵 (即11月25日凌晨) 當值夜更，期間因病人出現氣促，該護士曾為病人安排吸氧氣罩，但沒有參與急救，其後在11月27日前往檢疫中心前，該護士曾接受病毒核酸測試，結果呈陰性，目前其餘在竹篙灣檢疫中心的養和員工並無不適報告，院方會密切注意情況。

早前養和醫院一名在33樓住院的末期癌症病人，11月26日晚檢測呈初步陽性，及後離世，兩名醫護亦染疫。港大微生物學系講座教授袁國勇曾到醫院了解情況。（資料圖片）

在院原址檢疫病人三次檢測均呈陰性

院方續說，因應確診個案，相關病房樓層現已全面隔離，暫停接收新病人，並謝絕探訪，另外，於11月23日至27日期間入院的病人，現正接受原址強制檢疫，並已進行第1天、第4天及第8天病毒核酸測試，結果均為陰性，防方會繼續對這批病人進行醫學監測。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

因應疫情嚴峻，醫院將進一步收緊訪客安排，由12月2日起，所有訪客均需通過2019冠狀病毒抗原篩查方可探訪住院病人，並需定期再接受篩查。如訪客的病毒抗原篩查結果呈陽性，將再進行實時核酸測試以作覆實。