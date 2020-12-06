旅發局總幹事程鼎一：現時旅遊業處境凄涼　保持樂觀點都捱得過去

第四波新冠肺炎疫情來襲，港府上月宣布煞停與新加坡的「旅遊氣泡」計劃。旅發局亦於本月4日宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數。旅發局總幹事程鼎一表示，本港旅客數量急降，由以往平均每日約20萬名，急跌至300名估計為來港探親的旅客，形容旅遊業處凄涼，籲業界要保持樂觀「點都捱得過去」。 他亦指，與政府合作推廣的本地遊推廣頗為成功，與「食」有關的行程均受到市民歡迎。

程鼎一指，由以往平均每日約20萬名旅客，急跌至300名估計為來港探親的旅客。（資料圖片／羅國輝攝）

「往後一定好返，點都捱得過去」

程鼎一以「凄涼」形容現時旅遊業的處境，指去年下半年本港旅遊業已進入冬天，因種種原因來港旅客下降一大半，直至最近，由以往平均每日約20萬名旅客，急跌至300名估計為來港探親的旅客。他又指，旅遊業佔本地生產總值達5%，勞動人口有約25萬，呼籲業界要保持樂觀，「往後一定好返，點都捱得過去。」

早前本地遊有一萬名額 仍有逾二千因疫情而未出發

程亦指，雖然「旅遊氣泡」計劃暫停，但不會感到氣餒，更讚揚兩地政府均負責任，預測到確診數字會繼續上升，在未觸及熔斷機制前取消。至於與政府合作推廣的本地遊方面，他透露早前推出的1萬個名額，仍有逾2000受疫情影響而未出發。但他認為本地遊推廣頗為成功，「我哋發覺香港朋友最鍾意都係食啦」，尤其到「特別地方」吃飯、酒店嘆下午茶，或到工作坊學習技能的行程，均受到本地旅客歡迎。

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