新冠肺炎｜旅發局不辦除夕煙花倒數、新春花車巡遊、繽紛冬日巡禮

第四波新冠肺炎疫情來襲，政府收緊多項社交距離措施，旅發局今(4日)宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數；由目前入境仍有限制，亦不會舉辦新春花車巡遊。至於香港繽紛冬日巡禮，因須保持社交距離，今年皇后像廣場亦不會豎立聖誕樹。

旅發局宣布，基於保持社交距離的考慮，取消除夕煙花倒數。（資料圖片／余俊亮攝）

「香港繽紛冬日巡禮」原定由今天（4日）起至明年1月3日舉行，旅發局宣布，因為須保持社交距離，本年中環皇后像廣場將不會豎立聖誕樹，但會推出虛擬版的聖誕小鎮，市民及旅客可安坐家中學習製作不同類型的手作，如聖誕花環及燭台等，感受節日氣氛。

然而，除聖誕外，除夕及農曆的慶祝活動亦有影響。旅發局指，因為保持社交距離的考慮，今年將不會在維港兩岸舉行除夕煙火倒數。

不舉辦花車巡遊 正構思另一結合「線上+線下」的活動

至於2021新春節慶活動，旅發局指，「新春國際匯演」以往有不少來自世界各地的知名隊伍來港，亦吸引不少遊客到港，但受疫情影響入境仍有限制，目前難以邀請外隊來港表演，旅發局經審慎考慮後，決定不會舉辦花車巡遊，但正構思一個結合「線上+線下」的活動，詳情稍後公布。

旅發局表示，早前已運用「線上+線下」模式舉辦「香港美酒佳餚巡禮」，反應不俗，其中「網上大師班」至今累積有接近50萬人次觀看，不少參與活動的酒店及餐廳亦反映，外送及外賣套餐銷量較預期理想。