新冠肺炎｜檢測中心續排長龍　市民：未做檢測　朋友個個走開

新冠肺炎確診個案連日逾百，不少人前往做病毒檢測。由於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心今早（6日）繼續大排長龍。有市民表示，做完檢測會較為安心，又笑言「當你未做檢測，你啲朋友個個走開」。第四波疫情來勢洶洶，對於特定群組需要強制做檢測，有市民認為對控制疫情有幫助。

梁顯利油麻地社區中心大排長龍、市民排隊等候檢測情況：

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社區檢測中心繼續投入服務，梁顯利油麻地社區中心今早（6日）一如既往大排長龍，有不少市民排隊等候做檢測。門外劃分已預約、沒有預約及強制檢測的群組排隊，但強制檢測的隊伍就未見人流，期間有職員不時提醒輪候的市民保持適當社交距離。

門外劃分已預約、沒有預約及強制檢測的群組排隊，但強制檢測的隊伍就未見人流。（歐嘉樂攝）

完成檢測前來取報告的陳女士指，今日特意帶同女兒來做檢測，取報告後得知結果是陰性，她稱比較安心，「起碼知自己冇事，人哋唔使驚你」，又笑言「當你未做檢測，你啲朋友個個走開」。她又認為，即刻現有特定群組需要做強制檢測，認為成效只得一半，始終需要全部人都做檢測，方會更有效。

有市民認為特定群組強檢對疫情有幫助

輪候做檢測的黃先生指，趁假日不用上班特意前來做檢測，認為做檢測「對自己身體、家人有好處」。第四波疫情來勢洶洶，黃先生直言，外出人多時會比較擔心，但做完檢測「肯定安心一段時間」。

黃先生指，趁假日不用上班特意前來做檢測，認為做檢測「對自己身體、家人有好處」。（曾凱欣攝）

被問到的士司機強制檢測是否有效，他就認為對控制疫情有幫助，「啲人成日坐的士，你一個坐完到另一個」，人來人往會增加感染風險。不過他亦表示日後會減少乘坐的士，即使乘坐都會「開吓窗」，但直言乘坐任何交通工具人多亦同樣有風險。

帶8歲女兒來做檢測的林女士指，因為昨日未能成功在網上預約，預料要排數個小時。（歐嘉樂攝）

林女士：很擔心隱形患者

同樣帶8歲女兒來做檢測的林女士指，因為昨日未能成功在網上預約，但希望盡快做檢檢測故前來排隊，預料要排數個小時。她表示，對第四波疫情感擔心，「宜家都咁嚴重，冇辦法控制」，即使特定群組要做檢測，她都認為隱形患者難以避免。

12月2日起收緊防疫措施：