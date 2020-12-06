施政報告2020｜陳肇始：全港10區的康健中心選址已落實

食物及衞生局局長陳肇始今天（6日）發表網誌稱，就地區康健中心的選址，近日已諮詢了中西區區議會並得到支持，現時全港有10區的選址已得到落實。 政府亦正評審11區屬過渡性質的「地區康健站」的建議書，以期於2021年開始營運「地區康健站」的服務。

圖為葵青地區康健中心。（梁鵬威攝）

陳肇始表示，政府在醫療衞生方面的資源投放是絶不手軟。在地區康健中心方面，除了現時在葵青區已啟用了的康健中心外，政府最近亦諮詢了中西區區議會有關選址並得到支持，因此現時總共有10區的康健中心選址得到落實，分別是深水埗、黃大仙、灣仔、東區、油尖旺、觀塘、大埔、西貢、北區及中西區。其中深水埗及黃大仙區已在9月批出營運服務合約。政府亦正評審11區屬過渡性質的「地區康健站」的建議書，以期於2021年開始營運「地區康健站」的服務。

陳肇始稱，政府會研究就地區康健中心設立公私營協作先導計劃，透過中心的慢性病篩查計劃，為罹患糖尿病或高血壓的地區康健中心會員提供資助，於網絡醫生診治其慢性疾病病情，進一步加強社區慢性疾病治理的措施，及舒緩公營醫療系統的壓力。

圖為葵青地區康健中心情況。 （資料圖片／梁鵬威攝）

2021至22年度開始逐步為個別不常見疾病建立資料庫



另外，她表示，為加強支援不常見疾病患者，醫管局會在2021至22年度開始逐步為個別不常見疾病建立資料庫及資訊平台、推行個案經理計劃及透過加強基因組學測試提升不常見疾病的診斷能力。同時，醫療衞生研究基金下有關不常見疾病的新研究將會展開，政府會繼續為有關研究提供經費。