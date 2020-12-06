施政報告｜石籬中轉屋擬2022年12月清空　單身及家庭津貼加12%

新一份《施政報告》提到，房委會已決定在2022年底清空石籬中轉房屋，有關用地將用作公營房屋發展。 據了解，房委會將目標清空日期定為2022年12月，並建議給予住戶24個月通知期。此外，根據現行措施，受房委會清拆項目影響，住戶可以選擇領取津貼，以代替編配公屋或中轉屋，據悉房委會建議調整單身人士津貼額及二人家庭津貼額，加幅12%至約7.9萬元及9.6萬元。

新一份《施政報告》提到，房委會已決定在2022年底清空石籬中轉房屋，有關用地將用作公營房屋發展。（資料圖片/黃偉民攝）

石籬中轉屋由兩座大廈組成，共提供1,928個單位。據了解，至今年10月31日止，共有329戶住在363個單位內，合共有585人，入住率為18.8%。

料有79戶要入住寶田中轉屋

據了解，在清空時尚未到達編配公屋階段的住戶，會被安置入住屯門寶田中轉屋，當中料有約79戶。不過，據悉石籬中轉屋的一人及二人單位面積較大，為了可以順利清拆，房委會建議容許調遷至寶田中轉屋的一人和二人住戶「升一級」，以入住面積相若的單位。

此外，據悉有103個先前獲豁免接受「全面經濟審查」，並符合獲配公屋資格，可獲直接入住公屋資格；亦有147戶或可在目標清空期之前符合「提前配屋計劃」資格，可提前最多12個月編配公屋。



建議增加津貼額12%

按現行措施，受房委會清拆項目影響的一人和二人住戶，如合資格獲安置入住公屋或中轉屋，他們可以選擇領取津貼，以代替編配公屋或中轉屋。

消息指，房委會建議調整單身人士或二人家庭津貼額，考慮到私樓租金水平的升幅，建議津貼額由現時的70,700元及86,150元，調高12%至79,310元及96,180元，並建議調整後的津貼額，將適用於有關決議通過當日、或之後宣佈的所有房委會清拆項目。