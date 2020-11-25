2020年《施政報告》押後個多月後今日（25日）發表，行政長官林鄭月娥在報告中提出200項新措施。在房屋供應方面，林鄭月娥提出重建石籬中轉屋項目，指房委會決定於2022年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展。葵青區區議員林紹輝形容消息「好突發、好突然」，他指石籬中轉屋樓齡已逾50年，重建是必須，惟認為政府應與受影響居民商討安置安排。他又提到若清拆石籬中轉屋後，全港的中轉屋只剩下寶田邨，擔心日後若發生大型災難，未必有足夠中轉屋單位予災民暫住。

特首林鄭月娥今日宣讀2020年《施政報告》，當中包含發展保育、房屋供應、創新科技等多項措施。林鄭月娥提出重建石籬中轉屋項目，指房委會已對石籬中轉房屋的樓宇狀況作全面結構勘察，認為繼續保存到超逾2022年，並不符合成本效益。房委會轄下策劃小組委員會已決定在2022年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，估計可於2028年完成重建。如獲放寬有關規劃限制，預計可提供約1,600個單位。

料300戶中轉屋居民受影響 促妥善安置居民

民主黨葵青區區議員林紹輝形容，清拆石籬中轉屋的消息「好突發、好突然」，他指自己在該區擔任了21年區議員，重建消息也討論了多年卻無定案，「房署一直話研究研究，直到今日施政報告宣布至知」。但他同意重建石籬中轉屋樓齡已逾50年，重建是必須，消息一傳出，邨內的中轉屋及公屋單位居民亦議論紛紛，林紹輝指目前約有300多戶中轉屋住戶將受影響，政府應盡快討論如何安置他們，「重建就要諗安置，當局係咪都應該同所有受眾交代一下呢？」

民主黨葵青區區議員林紹輝形容，清拆石籬中轉屋的消息「好突發、好突然」，他指自己在該區擔任了21年區議員，重建消息也討論了多年卻無定案，「房署一直話研究研究，直到今日施政報告宣布至知」。（資料圖片/賴雯心攝）

除此之外，中轉屋向來收容不少在大型災難中失去居所的災民，然而目前除了寶田中轉屋及石籬中轉屋，其他中轉屋已陸續被拆卸。林紹輝指，現時中轉屋內住有花園街排檔大火及馬頭圍道唐樓倒塌事故的災民，擔心日後若發生大型災難，全港只剩下寶田中轉屋可收容災民，重建石籬中轉屋變相增加寶田中轉屋的負荷。他指自己亦將與房署、區內的非政府組織以及聖公會麥理浩夫人中心商討日後安置災民的方案。

同為葵青區區議員的尹兆堅與林紹輝發出新聞稿，指一直非常關注中轉屋重建問題，惟多年來只聞樓梯響，政府一直未有落實重建計劃，直至現在終獲回應。尹及林指，希望在重建前，房屋署必須妥善安置現時居住在中轉屋之居民，並以較寬鬆安排安置居民搬上公屋。此外，他們指在重建規劃，需諮詢地區居民意見，以該區居民為優先，盡量減低重建對居民的影響。

促增加地積比及提升交通配套

另外，在建屋同時，政府亦應增加地積比例，增建休憩空間及社康設施，因房屋署過去在石籬多期重建時，未有考慮居民的休憩空間，尹及林要求房署在重建時能預留較多空間用作興建石籬二邨之較大型休憩公園，供所有居民使用。二人亦提出需妥善規劃並提升交通配套，因重建後料可提供1,600個單位，大大提高該區的居住人口，加重公共交通工具的負擔，擔心日後交通配套不足以應付居民所需，故要求重新檢視石籬邨的交通配套措施。

+ 4 + 4 + 4

樓齡逾50年 每年約300萬元保養費

翻查資料，葵青石籬二邨第十座及第十一座屬於中轉房屋，建於1960年代，共有1,928個單位。由於石籬中轉屋的樓齡已達50多年，設施殘舊不堪，亦有石屎嚴重剝落問題，居住環境欠佳，過去5年更平均每年花費約300萬元維修保養。房屋署去年曾表明因不符成本效益而拒絕投資保養該中轉房屋。