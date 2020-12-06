新冠肺炎｜跳舞群組接觸者坐完疫監　呻無辜受累：當Staycation

本港新冠肺炎疫情持續，檢疫中心需求量大增，政府早前宣布租用整棟荃灣絲麗酒店，供密切接觸者檢疫。今日（6日）有檢疫人士坐完「疫監」離開，她無奈表示受「跳舞群組」影響要入住檢疫中心，惟有當作「Staycation」，「好過住啲乜嘢度假營啦」。

政府早前宣布租用整棟荃灣絲麗酒店，供密切接觸者檢疫。（鄭子峰攝）

▼荃灣絲麗酒店檢疫情況▼

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12月6日，荃灣絲麗酒店，有譚仔雲南米線「姐姐」於中午時段到酒店送外賣。（鄭子峰攝）

中午多人叫外賣 譚仔「姐姐」送米線

荃灣絲麗酒店今早偶有警員及消防員出入，不時有衞生署職員將一袋袋物件運走化驗，亦有至少3輛旅遊車載着檢人士進入酒店，當中包括女童。臨近中午，陸續有市民或外賣員前來送午膳，有譚仔雲南米線「姐姐」送多碗米線，有親友送上零食及熱奶茶。

不時有旅遊車載着檢人士進入酒店。（鄭子峰攝）

有身邊有人染疫 指衞生署遲了7日才通知入檢疫中心

一名剛完成檢疫的女士拖着行李篋離開酒店，她稱受「跳舞群組」連累，親友被列為密切接觸者，連帶她都要接受檢疫，批評政府防疫不力引致第四波疫情爆發。

她又表示，一早得悉身邊有人染疫，所以立即進行病毒檢測，結果呈陰性。不過她指衞生署約一周後才通知她入檢疫中心，所以只需住七天便可離開，笑言「好似Satycation咁」，期間有齊一日三餐，食物質素還好，相信比入住度假營好，「好過住啲乜嘢度假營啦」。

市民送飲料：同事食咗餐飯就檢疫

為檢疫同事帶來飲品的黎先生表示，替同事入檢疫中心不值，「同事好無辜，只係同人食咗個飯就要檢疫。」他引述同事稱，酒店房細小，不能出戶，酒店會包三餐，定時有工作人員叩門取飯，「有糯米雞、炒麵、有包嘢飲」，認為尚算不錯。