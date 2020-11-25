Staycation｜酒店客房周四起限4人　套房搞婚禮最多留20人

本港疫情急速反彈，昨(24日)新增80宗確診個案，創近4個月以來單日新高。政府宣布收緊防疫措施，包括關閉全港酒吧、夜總會、浴室、派對房間等，餐飲宴會亦限制最多只可擺10枱，每圍4人。 政府晚上再進一步公布相關細節，鑑於屢爆Staycation群組，本周四（26日）凌晨起，酒店客房和套房分別不可多於4人和8人聚集，意味Staycation將受限制；套房如用作婚禮相關儀式，則可放寬至20人，但必須於朝8晚5限時內進行，亦必須佩戴口罩。酒店亦需將接受檢疫人士及一般住客的房間，分隔在不同樓層。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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客人退房後必須全面消毒房間

港府表示，由周四( 26日）凌晨起，酒吧或酒館、浴室、派對房間以及夜店或夜總會必須關閉，有關限期至下月2日；酒店或賓館方面，港府新增規定，於每次出租客房房間後，其房間所有位置、傢俬及用品等均需消毒，所有曾使用的毛巾及消耗品均需更換。

套房容許最多8人聚

酒店人數限制方面，新規例規定，如進行與婚禮有關的任何宗教或傳統儀式，每間套房內不得超過20人，並需於上午8時至下午5時之間進行，除作為儀式一部分的飲食時外，須一直佩戴口罩；除此以外，其餘時間，每間客房或出租單位內不得超逾4人，每間套房不得超逾8人。

酒店會議室或多用途室，則不得超過可容納人數的75%，亦不可進行現場表演或跳舞活動。

酒店客房和套房分別不可多於4人和8人聚集，措施明(26日)凌晨起生效。(資料圖片)

賓館不得接受檢疫人士入住

新規例又對酒店檢疫加入新要求，酒店營運人須安排所有正進行檢疫人士與其他客人的房間隔開，包括盡可能安排他們的房間於不同樓層，另酒店營運人須採取一切合理步驟，確保該人在檢疫期間，除在緊急情況外，不得離開其客房或套房，亦須確保在檢疫期間沒有訪客進入其客房或套房，同住的照顧者除外。港府又表明，賓館不得接受檢疫人士入住。

健身中心舞蹈學校及舞室可續營運



此外，舞蹈學校及舞室，倘符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599F章下的健身中心的定義，則可以繼續營運，但必須跟從相關的防疫措施，包括教練及職員須一直佩戴口罩；每一小組訓練或課堂，不得超過4人；其餘人士身處健身中心內運動時，須一直佩戴口罩，除了與另一人之間相距至少1.5米距離，或設有有效分隔的情況之下。

▼24/12確診者住宅名單▼

+ 5 + 5 + 5

其餘現行措施包括食肆限客令，顧客人數不可多於可容納人數一半等繼續生效。另外，政府亦要求所有開放營業的餐飲業務，以及所有表列處所，在下周四前向政府申請「安心出行」的二維碼，並在收到後兩個工作天內，張貼在入口當眼位置，予市民可以使用。

▼確診者居所及行蹤▼