新冠肺炎｜外傭周日仍迫爆中環　見警車即大叫Police提醒同鄉散開

第四波新冠肺炎疫情爆發，政府亦因應情況進一步收緊限聚令至2人，並且於12月11 起將提高違例罰款至5000元；然而，星期日的中環仍舊有不少外傭聚集。繼昨日（5日）警方與勞工署聯合行動後，今日（6日）他們連同食環再到中環一帶提醒外傭避免違反限聚令。 外傭見到警車後，紛紛散開並保持距離，而警方則沿路派發傳單及以揚聲器廣播，提醒外傭遵守限聚令。有外傭表示，因為上月剛出糧，所以今日要前去寄錢回鄉，之後便會馬上回家；亦有外傭表示，得知罰款將增加至5000元，等同於一個月人工，將嚴格遵守限聚令。

+ 3 + 3 + 3

香港爆發第四波新冠肺炎疫情，警方昨日（5日）聯同勞工署聯合行動，提醒中環一帶外傭遵守限聚令後，今日（6日）皇后像廣場附近依舊有不少外傭聚集，當中大部分人都遵守二人限聚令，但與其他人並未有分開1.5米社交距離；亦有不少外傭兩個兩個分開坐，以乎合限聚令要求。

警方聯同食環署與勞工署於大約11時半到達附近一帶，提醒外傭遵守社交距離。而有於街頭聚集的外傭看到警車及警員到達時，馬上大叫「Police!」，以提醒其他外傭，而外傭們聽到後都立即與其他人保持一定距離，以免被警員開單罰款。

警方等人沿路派發單張高舉告示，同時亦利用揚聲器以菲律賓語廣播，以提醒外傭避免違反限聚令；其間有警員留意到有外傭超於兩人，於是上前勸告分開，否則便要支付罰款：「Two thousand dollars for your lunch」。

如被罰款便失去整個月薪金 有外傭認為合理

外傭Malisa表示，由於月頭剛出糧，所以今日才特意外出將金錢寄回鄉下給家人。她表示都知道多人聚集會有危險，所以都是自己一個，並於寄完錢後便會回家；對於罰款將於下星期增至5000港元，Malisa認為合理，特別對於外傭5000港元等同於一個月人工，具有一定程度阻嚇性，「如被罰款便失去整個月人工，便沒錢寄回鄉下」，可令更多人遵守限聚令，減低感染風險；同時她又指如疫情持續爆發，即使星期日亦會留在家中，以保障健康。

有外傭指僱主會要求星期日留家

外傭Joyceann與朋友因為限聚令，所以特意與朋友分開兩個兩個坐，保障健康同時，亦能避免罰款；對於罰款增至5000港元，Joyceann認為是一個龐大的金額，如被罰整個月的工作便會白費，亦沒錢寄回家鄉，所以必定會嚴格遵守限聚令；她又表示，僱主有時都會要求她星期日留在家中，外出都要自己小心，而她亦表示外傭一星期只有一日休息，如情況許可都希望可以出來放鬆，以及與朋友相聚，但如確診數字繼續上升，便會於星期日留在家中。