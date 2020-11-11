新冠肺炎｜術後婆婆住北角凱悅休養　外傭得悉患者曾入主：或搬走

衞生署今日（11日）公布新增18宗新型肺炎確診個案，其中3宗屬源頭不明的本地感染，包括一名在潛伏期及感染期內到了多處地方的23歲浸會大學體育系女學生（個案5398）。 她在病發期曾與5名朋友到北角維港凱悅尚萃酒店Staycation，在離開酒店到旺角中心看牙醫後感到不適。今晚該酒店門外未見明顯相關告示，職員拒就事件回應，多名酒店住戶表示不知悉事件。有與僱主同住酒店的外傭指，僱主手術後希望在酒店休養及「避疫」，由於僱主年紀較大及緊張疫情，若知悉事件將十分震驚，甚至會立即搬走。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，確診的浸大女生在11月5日發病，她在潛伏期及感染期內到過多個地方，包括於上月30至31日，與十多名朋友在帝京酒店Staycation。

帝京酒店貼出告示，指暫不接受外地返港、須「自我隔離」的檢疫人士入住，所有客人入住時須作健康申報。傍晚6時許，酒店大堂有數位客人辦理入住或退房手續，職員均戴上口罩和面罩，亦有人清潔大堂門口扶手。

有北角凱悅住客不知有退房住客確診

該浸大女生在傳染期內（11月4至5日），曾入住北角凱悅尚萃酒店。記者傍晚到場視察，酒店門外未有張貼任何告示，正門設有紅外線體溫探測器，惟酒店守衛森嚴，記者在酒店門外室內位置拍攝時，即有職員指記者所站位置屬私人地方，要求記者離開，並拒絕回應是否有確診者曾入住或現時有否應對措施，只提供酒店傳訊部門電郵地址讓記者查詢。記者離開酒店建築物後，再有另外兩名職員出現，要求記者離開酒店外的私家路。

酒店間中有住客出入，大多只屬兩人組。記者接觸到的五組住客，均表示無聽聞有已退客住客確診消息，有從酒店出來的情侶感愕然：「唔知喎」；另有家庭客指已住了「十日、八日」，但沒有到酒店其他公眾地方，所以並不擔心。

與僱主同住酒店外傭：可能要立即搬離​

與僱主婆婆住在凱悅尚萃的菲傭Loide說，酒店公眾地方沒見告示，出入時亦無職員告知情況，對曾入住住客確診感到震驚及擔心。她解釋說：「婆婆做手術後，家人幫她轉到酒店休養，希望減少感染機會、休息得好啲，所以我住呢度照顧佢，已經兩個月。」疫情期間，婆婆甚少外出，多光顧酒店餐廳，她決定立即向僱主匯報事件，出入亦會更留意衛生，「一陣返酒店第一件事要搓手及沖涼，避免將外來病毒影響婆婆。」

她估計僱主或其家人知悉有確診者曾住在酒店後會選擇搬走，「會超級極度緊張及擔心，甚至可能要立即搬離酒店，因為她們十分緊張疫情。」

酒店：患者無光顧酒店餐廳及休閒設施​

另有預備與兩名朋友到酒店「飲杯嘢」的陳小姐，在酒店門外得悉有患者曾入住酒店後，立即決定「轉場」，「唔知道佢曾經喺酒店咩地方停留，不過渡假應該會周圍去。」

香港維港凱悅尚萃酒店回覆表示，患者並沒有到訪酒店餐廳及休閒設施，亦未有接觸過任何酒店職員，而到目前為止，酒店賓客或員工當中亦並無其他確診或懷疑確診個案。不過為確保賓客及員工的安全，酒店正在為所有員工安排新型冠狀病毒病測試。

旺角中心今晚進行消毒清潔

該名確診女大學生，曾在11月4日光顧屯門置樂一間美容院，其在11月5日到訪旺角中心一間牙醫求診，她在看牙後感發燒，求診後原定本周日（8日）交還樣本瓶，惟由於交回時錯過回收樣本的時間，故她在周一（9日）才交回樣本，並確診。

曾為她提供服務的美容師及牙醫需要檢疫。牙醫診所位處的旺角中心，多達數十間牙醫診所，大廈共設6部電梯，每一部皆可通往所有樓層，不排除患者曾與商戶或客人共用電梯。記者視察時，管理處聲稱下午才收到消息，暫未知涉事診所名，但已聘請專業公司在今天晚上為全棟大廈消毒清潔。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼