新冠肺炎｜許樹昌料市民須戴口罩至2022年　待全民完成接種疫苗

第四波疫情爆發，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（6日）出席一個網上講座，評估香港疫情「比較難清零」，預料直到2022年才全民接種疫苗，屆時港人生活才可恢復正常，即預計市民要戴口罩至到2022年。他又指，若確診數字仍維持三位數，難說服政府在聖誕節前放寬措施，如疫情惡化，政府更再收緊措施。

許樹昌表示，現時英美等地採用的疫苗，未必適合香港，認為疫苗須獲權威醫學雜誌專家評定可靠性，才能廣泛應用。他指，不論是內地還是外國研製，只要經嚴格臨床測試，得到國際認可，都可讓市民接種，但重申市民目前毋須太心急。

許樹昌評估香港疫情比較「難清零」，預料直到2022年才全民接種疫苗，（資料圖片）

他認為，市民現時應嚴守防疫措施，疫情才有機會在聖誕節前放緩，但他強調若確診數字仍維持在三位數，難說服政府在聖誕節前放寬措施，更指如疫情惡化，政府更會收緊措施，包括或要求食肆晚市禁堂食。許呼籲，市民聖誕節期間盡量留家，僱主容許僱員在家工作。

許樹昌：邊境仍未做到「滴水不漏」

許樹昌說，現時邊境仍未做到「滴水不漏」防疫措施，估計未來持續有零星個案，甚至有第5、第6波疫情出現，認為檢疫人士應在抵港後第19至20日再做檢測，期望做到個案基本清零。

▼政府收緊防疫措施▼