新冠肺炎｜瑪嘉烈深切治療部男護士染疫　一同事被列密切接觸者

第四波疫情持續，本港今日（6日）新增95宗確診個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，一名在瑪嘉烈醫院深切治療部工作的男護士上周五（4日）起發燒、喉嚨痛，去了天水圍醫院急症室求醫，接受測試後，昨日初步確診。 劉家獻指，該名男護士在傳染期間，負責照顧新冠肺炎確診者，期間有穿合適防護裝備，故沒有病人被列作密切接觸者，不過曾和一名同事「食飯、傾偈」，該同事將接受隔離觀察。

劉家獻表示，該名男護士有一名非同住媽媽，母親早於11月30日已出現病徵，12月3日檢測結果呈初步陽性，而他在12月1日曾與母親吃飯，故暫時估計由社區感染機會較高。

另外，聯合醫院亦有一宗病人確診個案。劉家獻說，一名75歲男病人上周五發燒、咳，到急症室求醫，被安排到內科夜間收症病房，翌日再轉到內科及老人病房，檢測結果呈陽性後，已即時被安排到隔離病房，目前情況隱定。



劉指，醫管局經追蹤後，有9名曾入住同一病格的患者被列作密切接觸者，需接受檢疫隔離，全部人檢測結果為陰性。至於病房職員有穿著合適護裝備，亦沒進行進行霧化程序，沒人需檢疫。

劉家獻指，聯合醫院一名病人入住內科病房後才確診。(黃舒慧攝)

劉家獻又補充，柏立基普通科門診診所於12月1日，收集了26個病毒檢測樣本，但職員誤將3個樣本放了在後備箱，沒有一併送往伊利沙伯醫院化驗，直至病人查詢才發現。劉指，已安排該3名病人進行檢驗，全部結果為陰性，向受影響病人致歉。

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