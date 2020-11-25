01消息｜銀臺路增患者　有線老闆邱達昌回應確診傳聞：唔好亂寫！

第四波新冠肺炎疫情繼續在本港上流社會延燒，有線電視老闆、遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌的妻子邱吳惠平確診，二人居於清水灣銀臺路其中一幢豪宅。衞生署周二（24日 )公布的患者居所資料，顯示銀臺路再增一名患者，為66歲男子，被列為與本地個案有流行病學關連。

66歲的邱達昌周二晚接受查詢時，未有回應是否確診，他只着記者「唔好亂寫！」《香港01》記者已向其名下公司查詢，午夜後仍未獲回覆。邱吳惠平屬「歌舞群組 」，衞生署周二公布再增54名患者，累計增至187人。

新患者66歲並無病徵

邱達昌太太、女童軍總會副會長之一的邱吳惠平是周一確認個案之一（編號#5684），屬於「歌舞群組 」。衛生署更新患者居所資料，顯示夫婦居住的獨立屋地段清水灣銀臺路，再有 一名66歲男子確認感染（#5755），並無病徵 ，與本地個案有流行病學關連。

銀臺路屬於極低密度獨立豪宅地段，出入必然私家車。

邱達昌前一天接受《香港01》記者查詢時確認太太感染，惟拒再披露詳情。對於他是否也染疫，他周二接聽記者查詢時不作回應，只着記者「唔好亂寫！」

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 10 + 10 + 10

近日「跳舞群組」在港引發第四波疫情，從曾到灣仔Starlight Dancing Club跳舞的確診建生國際主席吳汪靜宜，到同好跳舞的林建岳前妻謝玲玲染疫，再到邱達昌的太太吳惠平，上流社會名媛界正爆疫。

衞生署衞生防護中心昨日公布，本港新增54宗感染個案與跳舞群組有關或屬其緊密接觸者，至今跳舞群組個案已累計187宗。