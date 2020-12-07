港鐵站自取檢測樣本　惟可重覆攞多次　市民感迷惘：唔知交去邊

港府今（7日）起在10個指定港鐵站設置自助派發機，市民可憑八達通領取深喉唾液樣本包。記者今早在大圍站視察，並非所有市民清晰知道自行檢測後，應去哪裡交回樣本包，亦有市民誤以為交回港鐵站即可，須由在場保安協助「嘟」QR Code查閲相關地點。 另外，雖然規定每人僅限索閲一包，但記者以同一張八達通測試發現，相隔約15分鐘後即可重新拍卡領取，變相「無限領取」漏洞，須靠市民自律。

10個指定港鐵站分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。政府承辦商每日會提供約一萬個收集包，大致平均分配各自動派發機，每人限取一包，派完即止。市民須根據衞生署指示，將樣本交回指定的47間醫管局普通科門診診所或13間衞生署診所。

港鐵站有豎立標示牌，提示指所有港鐵站不會收取樣本，亦設置QR Code，予市民以手機掃描，檢閱交回樣本方法。記者今早在大圍站所見，不少排隊領取的市民均為長者，不少人領取樣本包後均一臉迷茫，須向在場保安作出查詢如何交回樣本，亦有個別市民以為可交回港鐵站，經保安人員提醒後始知悉正確收集地點。

62歲的邱先生是退休人士，他於附近買餸後到場索取樣本包，他認為自行領取較前往檢測中心更為方便，因毋須預約，「但要自己交返就比較麻煩，唔似得檢測中心一次過搞掂。」

現場有標明每名市民僅可索取一份樣本包，記者以八達通進行測試，發現同一張卡可重覆領取，記者第一次領取後緊接拍卡，自助派發機屏幕會顯示為不成功，惟等侯約15分鐘後，即已可重新領取樣本包。現場有市民查詢可否為家人代領，但未有攜同其八達通到場。

▼政府收緊防疫措施▼

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