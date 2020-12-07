10個港鐵站可㩒機拎檢測樣本包　市民憂感染：同區檢測中心已滿額

港府今日起在10個指定港鐵站設置自動派發機，市民可憑八達通自助領取深喉唾液測試樣本收集包。 記者今早在大圍站所見，有不少市民排隊領取，早上返工的繁忙時間，更一度派完需要立即補充。有中學生的同班同學家人確診，遂須進行檢測以保安心，亦有擔心感染的街坊表示，同區的社區檢測中心網上名額爆滿，遂改為自行領取樣本檢測，「姪女去過同學仔屋企，同學仔媽咪尋日確診咗，所以等唔切，要快啲驗喇。」

10個指定港鐵站分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。政府承辦商每日會提供約1萬個收集包，大致平均分配各自動派發機，每人限取1包，派完即止。現場所見，有5至6名保安在場維持秩序，他們有佩戴透明防護面罩、口罩及手套，並從旁協助市民於自動派發機提取樣本包，期間亦有提醒他們排隊時保持社交距離。

有保安表示，今早8時許的的返工時間最多人排隊，當中以長者居多。及至10時許，亦有市民陸續到場，排隊等候約1分鐘即成功索取，現場亦有提供酒精搓手液，供市民清潔雙手。

在沙田區就讀的文同學，今早亦專程前往大圍港鐵站取樣本包，她指，學校現已停課，但校方公布有學生被列為緊密接觸者，「佢喺我嗰班，坐我附近」，老師建議同學們前往檢測，並將結果向校方報告，「呢度近我屋企，所以過嚟呢邊」。

居於小瀝源的高小姐，亦於10點許到達。她表示同住的姪女，就讀的學校有家長確診，姪女期間曾到訪該同學家，「都好擔心，尤其近排疫情咁嚴重，都擔心會中招」，為安全為計，遂取樣本包檢測，以求安心。

她又指，本打算前往位於沙田的社區檢測中心，不過網上預約名額已告爆滿，「去到11、12號都無位」，得悉港鐵站可憑八達通領取樣本包，遂特意聯同姪女到場。

▼政府收緊防疫措施▼

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居於大圍、70歲的溫太，昨透過電視得悉港鐵站可索取樣本包，「本來唔打算檢測㗎啦，但疫情又咁嚴重，見咁方便就過嚟拎。」她指自己曾接受全民檢測，當時雖然已預約，但到場亦要排隊逾小時。

相較之下，她認為港鐵站可供索取更為方便，但亦須在保安協助下，始得悉收集樣本所在地點，「頭先位小姐（保安）教咗我喇。」溫太又稱，疫情轉趨嚴峻，會減少外出自保，但自己是家庭主婦，難免要到街市買餸，「唯有唔好流連咁耐。」