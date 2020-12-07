智源書局結業｜首間日本書專賣店下月底結束：大企業減開支停購書

新冠肺炎第四波疫情未見曙光，多間書局先後結業，紙媒步入寒冬。創業逾70載、主打日本書籍的「智源書局」宣布，昨晚（6日）公布將於1月30日結業。

第三代掌舵人王思允慨嘆，近年實體書店生意持續滑落，疫情下不少大企業紛紛縮減開支，暫停向他們訂購書籍，令生意插水式下跌一半，令書局經營更困難，形容疫情猶如催化劑，進一步扼殺實體書行業的生存空間，「繼續做落去都冇意思」。 王思允坦言不捨，忍痛作出結業決定是希望「畫上完美句號」，冀客人能把惜書的精神傳承下去。

（撰文：林穎嫺）

智源書局最初在中環威靈頓街開業。（智源書局圖片）

FB專頁撰文：跨過沙士 不捨得告別日本書迷

智源書局昨晚在Facebook專頁表示，書局捱過金融風暴、金融海嘯，亦跨過2003年沙士疫情的衝擊，但今年的新冠肺炎疫情卻把書局擊倒，決定下月底光榮結業。書局慶幸客戶一直相伴成長，不捨得告別一眾日本書迷。過百書迷留言表示不捨，感激書局推動日本文化。

智源書局第三代負責人王思允受訪時慨嘆，疫情令書局環境更顯困難，尤其是不少時裝大企業為減省開支，暫停向他們訂購設計書籍，令書局生意插水式下跌一半，她形容做法是前所未見，更指疫情就如催化劑一樣，把這個夕陽行業推向沒落。

王思允形容，疫情就如催化劑一樣，把實體書這個夕陽行業推向沒落。（資料圖片/余俊亮攝）

辰衝圖書結業 令掌舵人重新思考是否要結業

擁有16間分店的大眾書局今年3月突然宣布全線結業後，多間小型書局亦相繼告別人前，包括有百年歷史的老牌英文書局辰衝圖書有限公司。王思允對僅一街之隔的辰衝選擇告別書迷感到心傷，令她重新思考是否要結束書店。對於有聲音指，疫情後生意便會好轉，王思允反指一旦客戶改變其訂閱習慣，轉移到網上搜集資料，疫情後亦不會再次訂購書籍，認為行業前景非常暗淡，復甦機會極微，她對此已感到心灰意冷，認為繼續苦苦經營沒有意思，結業亦是「冇辦法之中的辦法」。

智源書局在1947年創立，是香港首間專營日本雜誌、書籍批發和零售的書店，並會代客戶直接由日本訂購書籍。從上海搬到中環威靈頓街，再到現時的尖沙咀的舖位，不少日本迷每想起日本書籍，都會想起智源。10多年前，日本文化再度興盛，不少人在書局外排隊，為的只是一本附送名牌贈品的日本雜誌，王思允形容當時是「第二個黃金期」，惟她深明此全盛時期背後存在隱憂——客人為的並非實體書，而是贈品，雜誌附送贈品正正反映實體書已做不下去。

王思允指，10多年前許多人為購日本雜誌的贈品而大排長龍，已反映實體書已做不下去。（余俊亮攝/資料圖片）

開業73年，王思允表示，近年書局生意持續滑落，形容實體書店已走入夕陽，只能抱着「做得幾多得幾多」的心態，苦苦堅持。她兩年前為增加收入來源，曾舉辦多個展覽，令書局更多元化，集多種不同文化於一身，可是成果卻不如理想，她最終決定放棄此想法，集中人手專注銷售日本書籍，但及後已多次反覆思量結束書局生意，但過去仍苦苦堅持，只是為了捧場多年的客人和同事。