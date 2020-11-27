房署舖租上租　原租戶貪資助斷約　麗瑤茶記被迫今結業街坊不捨

本港新冠肺炎疫情反覆，在政府限聚令等措施下，不少食肆經歷大半年後無力支撐而倒閉。但凡事總有例外，有街坊小店因「租上租」的合約問題，而被迫結業。店主陳先生坦言，當年簽約時知識淺薄，不清楚條款屬違規，若放棄續約只能賠本，無奈下硬著頭皮繼續經營。直至近年，與原租戶因條款問題發生糾紛，而不獲續租，終無奈於今日結業。 華麗區議員單仲偕指，區內亦有相同類型的個案，相信「租上租」的情況於本港普遍。他亦指，原租戶明顯想無本生利，但即便原租戶並非真正的營業者，他仍聽聞房署並不會收回店舖作重新公開投標，反而考慮與原租戶繼續簽約。 記者周四（26日）向房屋署就事件查詢，正等待回覆；而向葵涌邨房署辦事處致電查詢，同樣未獲回覆。

鴻發茶餐廳結業在即，在下午3時許非繁忙時間，仍有大批街坊陸續前來光顧。（歐陽德浩攝）

位於葵青麗瑤邨的鴻發茶餐廳結業今日結業，訪問當日下午3時許非繁忙時間，仍有大批街坊陸續前來光顧。店主陳先生向記者解釋結業的原因，他透露，該店在2003年時以30多萬元從原任租戶接手，費用包括轉讓煮食工具、桌椅等物品。而原租戶則每隔3年「自動出現」，向陳生收取數千元的車馬費。此外，陳生亦須向房署每月支付約2萬多元的租金。

茶餐廳︰續約先知係有問題，但已經洗濕咗個頭

陳先生稱，簽約時並不清楚轉租屬違規，直至續約時才得悉誤踩地雷。惟當時生意未上軌道，若放棄續約只能賠本，無奈下硬著頭皮繼續經營。「我以前只係識做水吧，思想同包青天年代差唔多，一個買一個賣，唔知道係違規，之後續約先知係有問題，但已經洗濕咗個頭。」

直至近年，鴻發茶餐廳的生意漸上軌道，原租戶亦已達80多歲高齡，交由他的兒子負責續約。惟今年初疫情爆發，政府向食肆派發防疫抗疫基金，原租戶的兒子要求陳先生代為申請資助。但陳先生不願冒險承擔法律責任而拒絕，雙方因此發生糾紛，並不再獲續租，須於本月底前搬遷。

其後，陳先生曾向房署求助及解釋，但署方不承認10多年來的合約，認為原租戶才是正式的負責人。他指，雖然街坊均寫了不少求情信，但署方仍然無動於衷。「最可惜係要走囉，做咗10幾年同街坊感情好好，希望想做返呢度，有啲細路仔搬走咗，都會返嚟同我阿媽講，婆婆我哋結婚喇。」

區議員︰原租戶想無本生利

記者致電跟進此個案的區議員單仲偕查詢，他表示房署仍未有正式的答覆，會繼續跟進；而區內亦有相同類型的個案，相信「租上租」的情況於本港很普遍。「好興唔做嗰陣就賣盤畀其他人，整張合約話賣家當、煮食工具，順帶委任埋做經理。」

不過單仲偕稱，鴻發茶餐廳與其他的個案頗有不同，其原租戶明顯貪得無厭，想無本生利，談不攏後拒絕續約，最近更發律師信要求陳先生於11月底前搬遷。他亦聽聞房署不會收回店舖，重新公開投標，而考慮與原任舖主簽約。他認為，房署的行為變相助紂為虐，「離晒譜！畀佢拎住個合約，賣完一次又一次。」他又指，相信房署內部職員默許此等操作，認為此舉造成一大漏洞，必須正視和處理。

街坊讚人情味濃厚︰一日三餐都喺度食

事實上，街坊均對鴻發茶餐廳感到不捨，紛紛趁結業前再三光顧。熟客李小姐得悉消息後，雖然已搬至馬鞍山居住，仍然一周回來3次支持。她大讚該店有舊時代的人情味，稱陳先生及其家人善良並重視感情。而她最愛餐廳的炸雞翼及海鮮炒飯，「其實我唔鍾意食茶記，但就鍾意食呢度，出面搵唔到咁用心做嘅餐廳。價錢平！啲料又靚！」

而另一枱的方女士亦高呼婉惜，她稱10多年以來，每日風雨不改到餐廳吃飯，「我一日三餐都喺度食！」由於邨內分別僅得一間餐廳和酒樓，她感慨餐廳後將別無選擇，「唔知食咩好。」她指，該店予人的感覺多年來從沒變改，「佢（陳先生）阿媽都會睇舗，婆婆又好人，記得晒啲住客，一聽把聲知邊個，細路仔又鍾意同佢玩，所以唔做真係好可惜。」

▼施政報告2020八大重點▼

+ 2 + 2 + 2

食環署於2009年曾推出「洗底」計劃

除了房署轄下的店舖違規轉讓店舖外，食環署轄下的街市攤檔，亦有「黑市租戶」的情況。翻查資料，食環署於2009年已推出「洗底」計劃，即在原租戶的同意下，容許在攤檔登記或投資不少於3年的人士，成為合法租戶。若當局未能聯絡原租戶，署方更有權終止租約，將攤位轉租予黑市租戶。由此可見，租戶違規的情況已於本港持續多年，惟不受署方重視。

記者今日向房屋署就事件查詢，正等待回覆。記者亦向葵涌邨房署辦事處致電查詢，亦同樣未獲回覆。