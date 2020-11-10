日前，有網民在Facebook專頁CUHK Secrets發文指，香港中文大學新亞書院學生餐廳（俗稱NA Can）將於本月底結業。校方回覆《香港01》查詢時證實上述消息，解釋新型冠狀病毒肺炎疫情下，於校內用膳的學生及教職員人流減少，在長期入不敷支情況下，經營者最終決定結業。 消息一出不少中大學生在帖文下留言，紛紛表示不捨，並熱數學生心中還有哪些中大的必食名物！以下6款中大人必食名物，你試過未？

（Facebook專頁CUHK Secrets截圖）

日前，有網民在Facebook專頁CUHK Secrets發文指，香港中文大學新亞書院學生餐廳（俗稱「NA Can」）將於本月底結業，「得閒就試下坐二號上山食下NA Can啦，紅豆冰呢啲下間接手都未必再整，想試就多啲幫襯叫佢地整埋依個月啦。」校方回覆《香港01》查詢時證實上述消息。

中大校方回覆《香港01》查詢時證實新亞書院學生餐廳（俗稱「NA Can」）將於本月底結業。（資料圖片）

得知NA Can即將結業後，不少學生在帖文下留言紛紛表示不捨，「點解中大老字號都要執」、「NA Can嘅早餐蛋治真係好好食，紅豆冰都好飲。當年住Hall好多餐晚餐都食快餐」。網民更熱數中大人必食名物，「冇芝士火腿卷嘅中大仲係咪中大？我想喊」，「老鬼接受唔到冇炸火腿芝士多士」，「作為老海鮮，覺得當年NA Can 個燒味飯都好掂」。以下6款中大人必食名物，你試過未？

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12月9日便是來屆JUPAS網上申請系統遞交入學申請的最後限期，唔少來屆DSE考生都煩緊點揀科。大學是踏入職場前的黃金時間，一定要好好把握這4年來裝備自己。然而，一旦誤入伏科，不僅會浪費4年青春，還隨時會斷送職場前途。網民曾多次盤點大學中伏科目，每次以下這8科也會榜上有名，可謂眾望所歸的「伏中之伏」。

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