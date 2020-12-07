亡夫陰宅被動後感不適　婦人引風水師之言　求拆二奶建之墳兼索償

聲稱得村長同意死後得在屯門興建山墳的老翁，過身後由遺孀與女兒辯理身後事，惟其遺孀卻指亡夫的「二奶」未依協定，未有聘用同一殯儀公司，更破壞她們原先建了的臨時墓另建新墳，之後遺孀母女先後患病。她們諮詢風水師後，認為新墳位置屬「白虎位」，會令她們患不治之症，甚至死於非命，又指原碑被丟，令其夫「有家歸不得」，遺孀因而於上周五（4日）入稟高等法院，要求拆除「二奶」所建之墳，回復原本的墓址，並向二奶就改動風水及醫藥費索償。

原告為沈兆梅和楊慧敏，被告為何瑞珍(譯音)。根據司法網頁排期，案排已排期於下周五(18日)，就正審前的禁制令聆訊。

沈對楊與何關係知情兼同意

現年68歲的沈兆梅為死者楊東成(譯音，下稱：楊)的妻子，兩人育有兩名女兒，包括大女楊慧敏，而何則為楊的情婦。入稟狀指，楊在世時間中會到何的住所過夜，沈知情並同意。

婦人沈兆梅不滿亡夫墳墓遭丈夫生前的情婦何瑞珍移位，高等法院入稟申請恢復原本墓址。(資料圖片)

楊得村長同意死後要建大墳

楊於本年2月因肝癌不治，享年75歲。他生前已告知沈和新墟村村長，為配合他在村內的地位，要求家人在他死後，為他興建一座大型墳墓。沈和長女楊慧敏遂按其意願行事，在屯門磺山為楊建墳。

殯儀公司請來喃嘸風水師父，為墓地「拉線」，又派職員「開塚」。楊的喪禮於今年2月28日和29日舉行，並於29日下葬，墓地並建有臨時的墳墓和墓碑。

須聘同一殯儀公司否則會帶來厄運

何當時表示，願意出資為楊興建水泥墳墓，沈不反對，但強調需聘用同一殯儀公司，否則會為楊的後代帶來厄運。

遺孀與亡夫情婦為建墳興訟經過。(詳見下圖)

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原本墓碑亦被丟

惟沈於今年7月從殯儀公司得指，何聘用了另一殯儀公司，並嚴重損毀了原有的臨時墳墓。長女曾到現場查看，發現連墓碑也被丟棄。何之後更擅自聘用殯儀公司，在墓地興建水泥墳墓。由於原有的墓碑不翼而飛，長女因此報警。

棺木移位會遭途人踐踏

原告又指，棺木下葬的位置位於新墳墓的右後方，楊因此不能入土為安，該位置更會讓途經的人踐踏。沈和長女自此常感不適，難以睡得安穩，需要求醫。西醫更指，長女患有膽和肝相關的病患。

原碑被丟令楊有家歸不得

兩人於是請來風水師父區仲德，區前往新墳墓查看後，認為新墳墓「坐西北向東南」，適合楊，但棺木在新墳墓的右方下葬，該位罝屬「白虎位」，會令沈和兩名女兒受驚，或患上不治之症，甚至會死於非命。區又指，原有的墓碑不翼而飛，會令死者「有家歸不得」。區建議拆毀新墳墓，或縮少新墳墓的位置，騰出空間興建合適的墳墓。

索償包括改風水費用

原告又指，認可殯葬區殯葬許可由長女申請，因此何是非法興建墳墓。原告現要求法庭頒令，要求拆除新墳墓，回復原本的墓地。原告亦向被告索償，包括因新墳墓改變風水，令兩名原告求醫的費用。

案件編號：HCA2040/2020