【骨灰龕】輪候「陰宅」要4年2個月　2.1萬個新龕位料年中可申請

人生有幾多個十年？目前本港公屋平均輪候時間長達5.5年，就連公眾龕位「陰宅」亦要輪候逾4年，創3年來新高。立法會特別財委會文件透露，本港去年有3.5萬名先人輪候公眾龕位，平均輪候時間達50個月，即4年零2個月。食物及衞生局局長陳肇始今早視察和合石安放流產胎設施後表示，香港即將有兩個公營骨灰安置所年中會局部開放申請，分別位於灣仔黃泥涌道及屯門曾咀，預計最初會先有2.1萬個龕位作申請，整體涉及的龕位約20萬個，會分階段讓公眾申請。 陳肇始又透露，政府今年推出的綠色殯葬中央登記名冊至今有約1000人登記。

食環署早前稱，已在18區物色到24幅可供發展公眾骨灰安置所的用地，其中14幅用地合共可提供約59萬個新骨灰龕位，而餘下的10幅就需繼續進行規劃及諮詢區議會，如能推展，將可額外提供30萬個骨灰龕位。

陳肇始今表示，和合石墳場建造兩座骨灰安置仍然施工中，預計可提供4.3萬個龕位。此外，灣仔黃泥涌道和屯門曾咀將在年中開放申請，初步提供2.1萬個龕位。而針對私營骨灰安置所，陳指發牌委員會正努力審批過百個申請，當中屯門思親公園及志蓮淨苑普同塔已獲批准，一旦再有私營龕場獲批會向公眾公布。