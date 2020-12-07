新冠肺炎｜港大孔繁毅：冬天低溫病毒易鼻咽複製　病人病情更嚴重

新冠肺炎第四波來勢洶洶，醫院管理局發現，這波不少確診者病情嚴重，一入院就已需入深切治療部插喉，形容是危險的病毒株，截至今早9時有36人情況危殆、40人情況嚴重。 香港大學內科學系臨床教授孔繁毅指出，第四波疫情的病毒株近似尼泊爾的病毒株，與第三波相比沒有特別明顯的變異，但由於天氣轉冷，病毒在鼻咽複製能力更高，「鼻咽溫度低咗，適合病毒複製。」若未能及時用藥抑制病毒，炎症反應會更為嚴重，患者入ICU、用人工心肺的風險也增加。 另一名有份參與治療新冠肺炎病人的醫生則指，不少年輕患者無病徵，直到肺花才確診，病情較差，但用藥一般需數天才有成效，「趕唔切，病毒已經刺激到佢有肺炎」，因而較多年輕患者病情危重。

孔繁毅指，近日天氣轉冷，除了令病毒更易在環境生存外，也更易在患者的鼻咽複製，患者病毒指數較以往為高。（資料圖片／梁鵬威攝）

36名危殆患者 6人60歲以下

現時有1,122名病人留院，當中36人危殆，40人嚴重。醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松表示，第四波不少病人一入院就十分嚴重，在急症室已需插喉，在36名危殆患者中，有6人是60歲以下，2人更是50歲以下，形容是危險的病毒株。

孔繁毅解釋，第四波疫情的病毒株近似尼泊爾的病毒株，與第三波相比沒有特別明顯的變異，但第三、四波的病毒株相較第一、二波傳播力更高，複製速度亦提升，他相信近日天氣轉冷，除了令病毒更易在環境生存外，也更易在患者的鼻咽複製，患者病毒指數較以往為高。

鼻咽溫度低咗，適合病毒複製。病人（從環境）感染病毒多咗，複製（病毒）亦多咗。 香港大學內科學系臨床教授孔繁毅

患者病毒量多 遲用藥致炎症更嚴重

他發現第四波患者的病毒CT值多為10幾，部分人更為個位數，CT值愈低，代表病毒量愈多，相對第三波時病毒CT值大多為20，這波病人的病毒載量更高。他稱，若未能及時用藥抑制病毒，炎症反應會更為嚴重，患者入ICU、用人工心肺的風險也增加。現時瑪麗醫院主要用干擾素配合利巴韋林或干擾素配合瑞德西韋去治療病人，若患者有炎症，第二周或會用類固醇。

醫院管理局發現，這波不少確診者病情嚴重，一入院就已需入深切治療部插喉，形容是危險的病毒株。（資料圖片／盧翊銘攝）

消息：年輕患者無病徵 肺花才發現染疫

另一名有份參與治療新冠肺炎病人的醫生則指，不少年輕患者無病徵，直到肺花才確診，病情較差，但用藥一般需數天才有成效，「個肺花晒，畀唔到幾多日藥……趕唔切，病毒已經刺激到佢有肺炎」，因而較多年輕患者病情危重。他稱，第三波時用藥5天已可降低病人體內病毒量，但今次則要約10日才見效，直言病人病毒量的確十分高。

孔繁毅提醒，市民應留意自己身體狀況，有任何病徵也應檢測，及早確診才可控制到病情，令第二周的炎症減低，即使是年輕人也切勿掉以輕心；另外也應接種流感疫苗，以防雙重夾擊，聖誕節也應留在家中慶祝，減少外出。

▼政府收緊防疫措施▼

+ 11 + 11 + 11

港島東醫院聯網總監陸志聰表示，深切治療部的病床緊張，部分醫院需把ICU病人轉送到東區醫院深切治療部，東區醫院近日正加開病房，部分供ICU使用。他稱，醫院需減少部分的非緊急服務，以騰出更多人手應付加開的病房，因此會減少部分預約手術，利用麻醉科的人手協助加開的病房。

陳勁松指，第四波有4名病人需用人工心肺機，插喉也無法維持血氧在安全水平。記者向醫管局查詢該4名病人的年齡，惟醫管局稱未能提供。